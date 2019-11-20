車友看過來！台南市最「吸金」測速照相點在這裡
2019-11-20 17:17
聯合報 記者黃宣翰
／即時報導
台南市區車流量多，超速違規多，交通大隊今天統計， 今年1月至10月底，全市84個固定測速照相機拍下4萬9千297件超速違規，以平均值1800元計算，約為公庫進帳約8千873萬4千6百元。警方說，十次車禍九次快，警方設置測速照相機不是為了搶錢，汽機車駕駛人一定要減速慢行。
違規超速案件第1名是龍崎區182市道27.9公里處，共6843件。警方分析，此路段是台南市龍崎區通住高雄市內門區主要道路，限速50公里，常有重機車過彎時太快出車禍，設置測速照相機，請重機車友減速慢行。
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第2名是安南區安明路接近北汕尾路段，共6185件，警方說，此路段路寬，往來安南區和佳里等地車流量大，一定要減速慢行。第3名南區新平路24號前固定測速照相機，共取締超速6101件，限速50公里，員警說，此路段位於安平工業區內，往來大型車輛輛很多，請汽機車減速慢行。
至於固定測速照相機拍下闖紅燈最多地點，是永康區中華路、中華二路口，5883件，警方分析主因除了駕駛人習慣不良外，車流量大，鄰近商圈市場也都是原因。
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