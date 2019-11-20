國民黨高雄議員確定保住職位 卻涉貪在押中
2019-11-20 17:02
聯合報 記者林伯驊
／高雄即時報導
國民黨高雄市議員賴文德去年選舉期間被控以每票4000元賄選，遭橋頭地檢署提當選無效之訴，賴則反駁檢方所指賄選對象都是競選對手親信，一審認定事證不足，判賴文德勝訴，全案高雄高分院今天下午駁回上訴，當選有效確定。
賴文德雖保住議員職位，今年7月卻又爆出任職高雄市桃源區公所主任秘書期間，涉收工程包商交付數10萬元賄款，被橋檢依貪汙罪嫌起訴，現仍在押中。至於刑事遭控賄選的部分，賴一審也無罪，二審審理中。
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不過賴文德羈押期間慢性腎臟病發作，高雄看守所將他送至國軍高雄總醫院左營分院就診，院方認為有住院必要，橋頭地院本月11日裁准戒護就醫。
橋檢檢察官主張，賴文德去年競選期間委由競選團隊的高姓總幹事，去年10月底清晨，交付裝4000元的紅包給桃源區江姓選民，並表示「請多多支持賴文德」；去年11月20日傍晚，在桃源區南橫公路上某雜貨店，以3000元向高姓選民買票尋求支持。
賴文德審理時否認賄選，稱江姓選民的姊夫，當時擔任競選對手的宣傳車司機，另名高姓選民更是競選對手助理的侄兒，依原住民家族觀念，這兩人皆有親友是對手親信，不可能行賄。
合議庭認為，江姓選民的證詞有矛盾，高姓選民則無法清楚講出交付賄款過程，都無法舉證賴文德有涉賄選，駁回當選無效之訴。全案上訴後，二審合議庭仍駁回，維持原判。
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