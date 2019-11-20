性侵犯焚殺博士生多次翻供卻逃死 最高院：有悔過之心
2019-11-20 16:04
聯合報 記者林孟潔
／台北即時報導
性侵犯孫國晃不想入獄，9年前殺害博士生張志添後焚屍，企圖冒用張的名義「重生」，檢警原以為是自殺，直到檢察官相驗，見死者雙手遭反綁懷疑案情不單純，恰巧屍體雖被燒得焦黑但手指完好，採集指紋比對驚覺與遺書上署名不同人，才水落石出。孫國晃四度被判死，更三審改判無期徒刑，最高法院發回更審；高雄高分院更四審仍判無期徒刑，最高法院今天駁回上訴，孫國晃免死定讞。
最高法院指出，更四審判決已有詳細說明認定孫國晃有殺人故意，也逐一敘明不採信孫國晃翻供說詞的理由；更四審審酌孫國晃殺人手段兇殘，造成死者家屬難以彌補的傷痛，且至今未實質賠償，但孫國晃犯後多次坦認犯行，並以言詞及書面表達道歉，且願意賠償死者家屬，「認為並非無悔過之心」。
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最高法院認為，參酌孫國晃犯後因前案在監服刑，已經輔導教育及治療課程至今，更四審量處無期徒刑，禠奪公權終身，於法並無不合。檢察官上訴指摘原審量刑太輕，孫國晃則上訴主張未將汽油潑灑在小客車上，認為原審調查職權未盡，均徒憑己見，就判決已明白論斷的事項，任憑己見做不同評價，雙方上訴均無理由，應予駁回。
最高法院指出，本案繫屬至今超過8年，但本案攸關重典，孫國晃在歷審中多次反覆翻供，並請求調查證據，且更三審、更四審先後依孫國晃的請求或經過孫國晃也同意後，囑託精神鑑定，但孫國晃到場後又拒絕接受鑑定，認為有延滯訴訟狀況，因此不能適用速審法減刑。
孫國晃因性侵少女被判刑8年半確定，他不想入監服刑，異想天開要變換身分「重生」。他2010年11月上網路聊天室釣出就讀科大的博士生張志添，兩人到汽旅開房後，孫勒昏對方，載至高雄林園清水巖山區焚屍，還在現場留下遺書，佯裝是自己畏罪輕生，再冒用張申請補發身分證、駕照，直到檢察官發現死者雙手遭反綁，再比對焦屍的指紋，發現和寫遺書的人不同，揭發案情。
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