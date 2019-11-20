被控買票曾說委屈 民進黨屏東議員當選無效確定

2019-11-20 15:51 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ／高雄即時報導



民進黨屏東縣議員黃建溢去年底成功連任，他的後援會陳姓會長卻遭查辦涉賄選，屏東地檢署認定黃知情卻容任買票，提起當選無效之訴。黃建溢辯稱純屬陳姓會長個人行為，一審駁回訴訟，但檢方提上訴後，高雄高分院今天上午撤銷改判當選無效，全案確定。

38歲黃建溢曾任枋寮鄉公所秘書、屏東縣棒球委員會主委等，2014年首次當選屏東縣議員，去年連任，也是民進黨現任黨代表；他今年8月得知一審勝訴，曾說「自己真的委屈太久了」。

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屏東地檢署檢察官起訴主張，黃建溢的新埤鄉後援會陳姓會長，曾在競選期間交付賄款給參選新埤鄉鄉民代表選舉的張姓候選人，由張協助以每票500元向12人買票，黃建溢都知情卻容任，已違反選罷法，應屬當選無效。

黃建溢辯稱，陳姓會長並非競選團隊成員，縱使有也是自掏腰包幫買票，他根本不知情，不必承擔賄選責任；黃還指，因曾幫陳姓會長的次子從北部消防單位，調回屏縣消防局第二大隊，事成陳原本要拿5萬當謝禮，但他拒絕，可能將這筆錢拿去幫忙買票。