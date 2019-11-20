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「借屍還魂」焚殺博士生四度判死 性侵犯確定免死定讞

2019-11-20 15:36聯合報 記者林孟潔／台北即時報導

性侵犯孫國晃不想入獄，9年前殺害博士生張志添後焚屍，企圖冒用張的名義「重生」，檢警原以為是自殺，直到檢察官相驗，見死者雙手遭反綁懷疑案情不單純，恰巧屍體雖被燒得焦黑但手指完好，採集指紋比對驚覺與遺書上署名不同人，才水落石出。孫國晃四度被判死，更三審改判無期徒刑，最高法院發回更審；高雄高分院更四審仍判無期徒刑，最高法院今天駁回上訴，孫國晃免死定讞。

孫國晃因性侵少女被判刑8年半確定，他不想入監服刑，上網搜尋有關「註銷通緝」、「引火自焚」等關鍵字，異想天開要變換身分「重生」。他2010年11月上網路聊天室釣出就讀科大的博士生張志添，兩人到汽旅開房後，孫勒昏對方，載至高雄林園清水巖山區焚屍，還在現場留下遺書，佯裝是自己畏罪輕生，再冒用張申請補發身分證。

孫在行凶隔天先去監理站，用自己的照片、張的個人資料，申請補發「張志添」新駕照，再拿新駕照去戶政機關補辦張的身分證。由於兩人體型相差卅公斤，一度引起戶政人員懷疑，但孫以吃胖為由闖關成功。

檢警初勘現場原以為是自殺，直到檢察官陳建宏偕法醫相驗，發覺死者雙手遭反綁且死在車外，懷疑並非自殺，比對焦屍仍倖存的指紋，發現與留遺書者非同人，查出死者真實身分是失蹤的張志添，才識破孫的計謀。

一審認為，孫國晃為免入獄服刑，竟想出殺人毒計，顯已無可教化空間，四度被判死刑，更三審改判無期，最高法院再度發回更審，更四審認為，孫更三審時坦承犯案，且多次表達歉意，並積極規劃願意每月賠償200元監獄作業金給被害人家屬，維持無期徒刑。死者家屬當初無法接受，痛批司法沒同理心。

孫國晃。本報資料照片
孫國晃。本報資料照片
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駕照性侵檢察官

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