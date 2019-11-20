虛報格蘭傑消耗、庫存量達3年 軒尼詩前執董被起訴

2019-11-20 15:28 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ／台北即時報導



酩悅軒尼詩台灣分公司前執行董事Parkinson，為求亮眼業績，涉嫌指示助理製作不實報表，虛報格蘭傑Glenmorangie經銷商的消耗力及庫存量，時間長達3年。士林地檢署日前偵結，認未竄改銷售量詐取業績獎金，以偽造文書罪嫌提起公訴。

起訴指出，英國籍Parkinson擔任執行董事期間，為求亮眼業績，涉嫌使業務上登載不實準文書犯意，從2014年1月至2017年底，指示徐姓業務規劃副理、吳姓財務經理，用電腦擅打不實的GMG經銷商報表，浮報酒品消耗量，少報了庫存數量，再回傳假報表給軒尼詩，損害軒尼詩管理GMG酒類報表正確性。

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Parkinson供稱，確實把不實GMG經銷商消耗量、庫存量數字輸入酒類報表系統，傳回給軒尼詩公司。今年3月1日在香港的辦公室與告訴人面談，也坦承不實登載消耗量、庫存量。

告訴人指出，未授權Parkinson更改消耗量和庫存量，但每月的報表與業務助理依經銷商製作的報表不符。徐副理證稱，若GMG實際消耗量未達當月業績目標時，Parkinson會決定如何調整數字，以達成業績。

軒尼斯公司員工證稱，GMG的庫存量與消耗量，是商品市場銷售指標，公司重視報表數字，用以了解消費者人數，因發現GMG經銷商的庫存量過大，才發現虛報消耗量。