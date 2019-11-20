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高雄警員屏東拒酒測 低聲道「自己人」照吞罰單

2019-11-20 15:22聯合報 記者潘欣中／屏東縣即時報導

高雄市鳳山分局南成派出所蘇姓警員，昨天請假回屏東，晚間與友人聚餐後9時許騎車返家時，因未戴安全帽在崁頂鄉被屏東警方攔下，蘇警擔心酒測超標，當下拒測，過程中還疑似向警方表明是「自己人」，卻踢鐵板求情不成，屏東縣東港警分局證實此事，表示已依內規將拒測案由通報高雄鳳山分局調查。

據了解，東港分局崁頂分駐所昨晚執行巡邏勤務，在路上發現1名機車騎士未載安全帽，員警攔查開單準備實施酒測時，對方一用強調自己沒有酒駕，只是單純違規未戴安全帽，沒有酒測的必要，員警提醒拒測要開罰18萬元，對方低聲表示都是「自己人」，可否通融一下。

警察酒駕是重大違紀案件，執勤員警沒想到真實在眼前上演，因蘇姓警員堅持拒測，於是開出拒絕酒測告發單並扣車，並依內規向服務單位鳳山分局通報調查。

屏東縣東港酒駕

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