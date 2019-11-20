高雄警員屏東拒酒測 低聲道「自己人」照吞罰單
2019-11-20 15:22
聯合報 記者潘欣中
／屏東縣即時報導
高雄市鳳山分局南成派出所蘇姓警員，昨天請假回屏東，晚間與友人聚餐後9時許騎車返家時，因未戴安全帽在崁頂鄉被屏東警方攔下，蘇警擔心酒測超標，當下拒測，過程中還疑似向警方表明是「自己人」，卻踢鐵板求情不成，屏東縣東港警分局證實此事，表示已依內規將拒測案由通報高雄鳳山分局調查。
據了解，東港分局崁頂分駐所昨晚執行巡邏勤務，在路上發現1名機車騎士未載安全帽，員警攔查開單準備實施酒測時，對方一用強調自己沒有酒駕，只是單純違規未戴安全帽，沒有酒測的必要，員警提醒拒測要開罰18萬元，對方低聲表示都是「自己人」，可否通融一下。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
警察酒駕是重大違紀案件，執勤員警沒想到真實在眼前上演，因蘇姓警員堅持拒測，於是開出拒絕酒測告發單並扣車，並依內規向服務單位鳳山分局通報調查。
留言