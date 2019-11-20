直指張麗善支持者不實抹黑 蘇治芬今告4人

2019-11-20 15:08 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ／即時報導



今年花生因歉收價格高，日前傳出政府要進口花生，雲林藍綠立委參選人對此議題隔空交火，民進黨立委參選人蘇治芬今天在虎尾競選總部召開說明會，她說，雲林縣長張麗善、對手張嘉郡的4位支持者不實抹黑，她今天要對4人提告，不要讓任何人汙染民主政治。

雲林縣長張麗善前天在議會出示一張「WTO決標紀錄表」，指農委會11月12日已決標通過明年1月起將進口花生，造成盤商暫停收購花生。陳吉仲前天到雲林開記者會，也拿出同張「WTO決標紀錄表」，並表示地方有人再拿此標單散布謠言，引發民眾恐慌。

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蘇治芬說，雲林地方有許多張家派系支持者，在通訊軟體中以WTO決標紀錄表指中央進口花生，在打壓花生農民，更在上頭加註「蘇治芬是幫兇」，這讓她感到是不實指控。

她表示，進口5235公噸花生，是每年WTO的配額跟她本人無關，但四位張家人馬不斷在社群網站或LINE散播謠言，根本是意圖使人不當選，這些人應該受到法律制裁。