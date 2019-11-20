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涉性騷擾學姐劉嘉仁回鍋北市聯醫 黃瀞瑩：不置評

2019-11-20 14:42聯合報 記者羅紹平尤聰光／台東即時報導

北市府前顧問劉嘉仁日前因疑似性騷擾「學姐」黃瀞瑩，為了自清劉嘉仁月初「請辭證明清白」，但今天傳出劉回任台北市聯合醫院總院長黃勝堅的機要祕書，對此，黃瀞瑩表示，性騷擾案已在調查，至於人事的問題，「這個部分我不情楚，不予置評」。

對疑涉及性騷擾學姐的北市府前顧問劉嘉仁回鍋北市聯合醫院總院長秘書一事，學姐黃瀞瑩...
對疑涉及性騷擾學姐的北市府前顧問劉嘉仁回鍋北市聯合醫院總院長秘書一事，學姐黃瀞瑩說，人事的問題，不予置評。記者羅紹平／攝影
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黃瀞瑩北市性騷擾

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