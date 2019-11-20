警察扮黃牛詐建商老董6百萬被押 他提抗告拚交保失敗！

2019-11-20 14:41 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ／台北即時報導



文山一警分局警員王柏鈞被控涉嫌夥同友人洪清瑞、林敬富籌組詐騙集團，假扮調查官向知名建設廖姓前董座恐嚇，謊稱婚外情挨告，可協助廖疏通檢察官擺平官司，詐得近600萬元。檢方搜索約談王等3人到案，依串證之虞向法院聲押禁見洪、林兩人，命王以120萬元交保。但王覓保無著，檢方改聲押禁見獲准；他不服提抗告，高院今天認為羈押有理由，裁定駁回抗告。

高院裁定指出，王柏鈞訊問時否認犯行，但根據羈押聲請書所附證據，足以認定王柏鈞犯罪嫌疑重大；另王柏鈞對相關案情避重就輕，且供詞和證人、共同被告有所歧異，且共犯間分工、犯罪情節仍有待證人查證，確實足以認定有湮滅、勾串共犯之虞。

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高院審酌王柏鈞涉犯情節、目前偵辦進度等，加上現今通訊軟體發達，王柏鈞透過通訊軟體和共犯聯繫、勾串陳述的可能性大，因此認為羈押有必要性，駁回王柏鈞抗告。

據調查，林敬富多年前曾幫廖董追討1筆上億元債務，2人因此成為好友，2018年間，林男知悉廖董名下有不少存款，因而心生歹念，找來具有司法實務經驗的王柏鈞假扮調查官，謊稱廖董的婚外情已經被發現，地檢署偵辦通姦罪，要王告知廖董「我們可以幫忙處理。」

廖董擔心事件曝光會影響家庭與聲譽，立即向王柏鈞求證真偽，王見廖董已上鉤，稱自己是市調處大安調查站組長、洪清瑞是「維安查報隊」司法警察，可以幫忙搞定檢察官，但要一些「活動費」與「封口費」，否則消息可能會曝光。

廖董不疑有他，1年內陸續匯款20萬元、50萬元、500萬元給王柏鈞等人。後來林男再向廖董要錢，廖董認為已經付出足夠費用打點警調人員，拒絕再拿錢出來，不料竟遭人痛毆導致失憶，被送醫住院治療期間，女兒認為內情不單純，堅持帶廖董報案，才讓這起事件曝光。