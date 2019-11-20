檢察總長找網紅歌手 拍短片唱宣導歌反賄選

2019-11-20 13:10 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ／台中即時報導



台中地檢署今天舉辦「挺部落，反賄選」MV首映會，影片為原住民網紅歌手全世煌及環島走部落拍攝團隊製作，檢察總長江惠民致詞說，去年九合一大選，原住民被起訴或緩起訴案件多達260多件，賄選比例偏高，透過原住民年輕人自己的宣導，藉以匡正不良風氣，淨化選風。

「挺部落，反賄選」MV短片，採鮮明活潑生動的拍攝手法，用原住民的思維模式、口氣用詞，顯現出原住民在地的部落生活與文化，透過創作歌曲及原鄉情懷表達支持反賄選的重要性與影響。

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短片中歌手全世煌唱著「候選人只要你的票，選前都說好，選後都要撈」的反賄選創作歌曲，加強對原住民族群進行反賄選宣導，將反賄觀念傳送到台灣各原鄉部落，建構原鄉部落完善的選舉文化。

檢察總長江惠民表示，去年九合一選舉，原住民被起訴或緩起訴案件，多達260多件，原住民賄選比例較一般民眾為高，遂找原住民年輕人全世煌等人，做反賄選宣導，透過年輕族群的歌曲創作及原鄉懷，感動人心支持反賄並拒絕買票賣票。