好心留宿前男友幫「省房錢」 她慘遭硬上、急割腕自清

2019-11-20 12:36 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ／高雄即時報導



高雄市女子「珮珮」（化名）已嫁作人婦，丈夫因故入獄服刑，她與劉姓前男友依然維持友好關係。珮珮去年偕同劉男、友人一起到釣蝦場飲酒，把酒狂歡後，珮珮好意想替劉男「省房錢」，將他留宿家中客廳，不料卻被酒後亂性「硬上」得逞，兩人裸身情景還遭同住親友破門目睹，珮珮急得拿刮鬍刀割腕自清。橋頭地院依強制性交罪，判處劉男有期徒刑3年半，可上訴。

判決指出，珮珮與劉男等人去年3月底到某釣蝦場飲酒，一夥人酒後全回到珮珮住處；珮珮回房睡覺，劉男則睡在客廳。沒想到，劉男暗夜偷偷摸進珮珮房間、爬上她的床，乘酒意親吻珮珮臉頰、嘴巴、脖子，並上下其手，珮珮驚醒後曾出手推，反抗說「不要」，但仍被劉男強褪衣褲侵犯得逞。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

珮珮房內聲響驚動同住的親友們，紛紛下樓查看。親友們直接把房門踹開，結果看到劉男、珮珮都赤裸裸，立刻質問發生什麼事，劉男還直說兩人是「合意」，親友質問珮珮「對得起老公嗎」，劉男打發珮珮去盥洗，殊不知珮珮突然拿刮鬍刀自殘，被送往義大醫院急救。

事後，珮珮向婦幼隊報警並驗傷。劉男到案坦承與珮珮發生肉體關係，但堅決否認強制性交，他辯稱，兩人還是情侶時也曾發生性關係，分手後還有金錢往來，案發當時，兩人酒後共處一屋、但睡不同處，是因珮珮要去廁所時跌倒，他幫忙扶一把，回到房間後，珮珮突然親他，兩人才發生關係。劉男甚至強辯說，珮珮自殘「是想保護我」。

然而，珮珮反駁說，自己一直在房內睡覺，睡眠中突然感覺到有人在亂摸，「邊親邊摸我身體」，曾用手推開對方說「不要這樣」，但對方卻說「小聲一點」，還探問「知不知道我是誰」；珮珮一聽聲音，就知道是劉男。珮珮表示，當下有大聲說「不要」、嚇阻劉男，還直說會痛，但劉一直沒停下動作，直到親友闖入房間，他才停下來、躲進棉被。

合議庭勘驗珮珮、劉男通訊軟體對話紀錄，發現兩人分手後互動依然頻繁，甚至有親暱用語，也有金錢借貸關係，判斷兩人應還有男女感情基礎。然而，案發後，珮珮曾傳訊息指責劉不顧她喊「不要、會痛」，仍趁她酒醉時硬做「那件事」，嚴厲地寫道，「雖然我不是在室的女生，但是我還有尊嚴」。

珮珮在訊息中怒斥劉男，「我替你想，幫你省下住宿費用，沒想到你還這樣對我，良心過意的去嗎」。劉男卻回訊息說，「你來我們再討論怎麼去做才能讓你原諒跟滿意」。