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桃園9連霸市議員朝刑警揮拳 遭妨害公務判刑4月

2019-11-20 12:21聯合報 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園市9連霸資深議員黃婉如去年10月10日參加桃園市政府國慶升旗典禮，因抗議人士跑上台舉布條高喊「藻礁已死，何來國慶」與警方爆發拉扯，黃站在中間阻隔並朝員警揮拳、腳踢，被檢方依妨害公務起訴；桃園地方法院今宣判，依妨害公務罪判處黃婉如有有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元。

當天國慶升旗典禮，包括桃園市長鄭文燦與市府10多名一級主管均到場參加，而長年從事社運的無黨籍桃園市長參選人朱梅雪、左翼聯盟市議員參選人劉念雲等10人突然從側邊上台，舉布條高喊「藻礁已死，何來國慶」。

現場維安警力一擁而上，與抗議人士僵持、拉扯，黃婉如則站在雙方中間，展開雙手阻止警方請抗議者下台，後來就發生肢體衝突，事後被警方依妨害公務罪嫌送辦。

檢方起訴指出，黃婉如當天早上8點10分在桃園市政府前廣場參加升旗典禮，見有人上台抗議被警方準備驅離，黃就以徒手、腳踢方式攻擊桃園市刑大陳姓小隊場，造成陳右手臂、小腿挫傷。

檢方以現場蒐證畫面完備，檢方認定黃犯嫌明確偵結依妨害公務罪嫌起訴她，桃園地院今中午12點宣判，依妨害公務判處黃婉如有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元。

桃園9連霸市議員黃婉如（藍色背心）因朝刑警揮拳，被依妨害公務判刑4個月，得易科罰...
桃園9連霸市議員黃婉如（藍色背心）因朝刑警揮拳，被依妨害公務判刑4個月，得易科罰金12萬元。圖／報系資料照
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妨害公務國慶社運

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