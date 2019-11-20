高雄總圖女子講話太吵 男老師竟當學生面怒奪手機

2019-11-20 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ／高雄即時報導



高雄市立圖書館總館3年前發生一起任職中學的張姓男老師，不滿楊女講電話音量過大，涉出手拉扯強奪手機；楊女事後怒提告並求償100萬，一審依犯強制罪處男師罰金6000元，附帶民事應賠楊女5000元。但楊女仍認為至少要賠1萬元再提上訴，高雄高分院維持原判決確定。

據了解，張姓男子擁碩士學歷，在高雄某中學擔任教師，法官批評，張縱使認為楊女音量影響別人，該用平和手段勸說，若沒能達到效果，可轉由權責人員處理，況他為人師表，當下還有學生在場，應以身作則、不要做負面示範。

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判決指出，2016年6月8日早上11點半許在高雄前鎮區總圖4樓，認為站女廁門口的楊女講電話音量過大，影響圖書館安寧，心生不滿便上前徒手強行取走楊女手機，後來張走往旁邊通道，把手機放清潔箱上。

此舉令楊女相當不滿，向警方報案指控搶手機過程害她左前胸壁挫傷、雙手掌側挫傷及左手腕挫傷等傷，而且取回手機時，張還把門反鎖，使她一度困在行政區域的通道內，無法自由進出。

張姓男子到案承認有強取手機，辯稱沒有肢體接觸，一審法官認為張強奪手機事證明確，依犯強制罪處罰金6000元；不過張應非故意傷害，至於他有反鎖1個門，旁邊仍有2個門還可通行，判此部分強制及傷害皆無罪。

楊女氣得另提附帶民事求償100萬元，法官考量張姓男子的手段、傷害程度及雙方財力等，判張應賠5000元。