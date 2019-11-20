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播「大奶姐姐回奶了」廣告罰20萬 三立打官司輸了

2019-11-20 11:43聯合報 記者林孟潔／台北即時報導

三立電視播送「瑪奇夢想生活」手遊廣告，內容出現女性動漫人物晃動胸部，搭配「瑪奇回奶了」、「大奶姐姐回奶了」等台詞，被國家通訊傳播委員會（NCC）認定妨害兒少身心健康，違反衛星廣播電視法開罰20萬元；三立電視不服提訴訟，台北地方法院判三立敗訴，仍要罰20萬元，可上訴。

三立電視提告主張，NCC以廣告具性意涵情節，造成兒童或少年性別關係不當認知，妨害兒少身心健康為由開罰，且引用的審查意見指稱「畫面配上語言，對兒少身心有所影響」、「畫面過度呈現胸部晃動，且以不當文字回奶了為內容，影響兒少身心健康」、「有令人尷尬的性暗示」、「不宜兒少觀看」等語，全都是以不確定、抽象的用語作為裁罰理由，看不出有任何論理或說明，難以達到行政目的，於法不合，請求撤銷處分。

NCC抗辯，經由專家學者、公民團體等人組成的諮詢委員審查，認為廣告具有性意涵的字眼和配音，且在「普遍級」時段播放，廣告特寫女性胸部晃動，帶有令人尷尬的性暗示字眼和配音，造成兒少對性別關係不當認知，明顯影響兒少身心健康。

NCC指出，裁罰處分已考慮到事實，也載明理由和法令依據，認為對方主張無理由；三立電視經營衛星廣播電視事業多年，應很明白法律規定，NCC為保護兒童及少年身心健康，免於受不良資訊影響，本於監督責任裁罰20萬元，適法允當。

法官勘驗相關廣告，認為根本就是強調女性胸部的性暗示，以「大奶」作為收視訴求，對兒童心理有不良影響，且廣告內容容易讓兒童少年誤認女性的價值在於「大胸部」，有負面宣傳效果，認為三立主張不可採，駁回訴訟，判三立敗訴，仍可上訴。

三立電視播送「瑪奇夢想生活」手遊廣告，內容出現不當畫面遭罰20萬元；三立電視不服...
三立電視播送「瑪奇夢想生活」手遊廣告，內容出現不當畫面遭罰20萬元；三立電視不服提訴訟，台北地方法院判三立敗訴，仍要罰20萬元，可上訴。圖擷自Dcard討論版
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廣告NCC公民團體兒少法

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