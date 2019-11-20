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檢察長漏報妻子千萬債務被裁罰 提訴訟抗罰輸了

2019-11-20 11:23聯合報 記者林孟潔／台北即時報導

新北地檢署檢察長朱兆民。本報資料照片
新北地檢署檢察長朱兆民。本報資料照片
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新北地檢署檢察長朱兆民先前擔任桃園地檢署檢察長時，漏報妻子名下1503萬元的債務，被監察院裁罰32萬元，不服提訴願被駁回，他提行政訴訟抗罰，台北地方法院認為他沒有依規定申報債務金額，監院裁罰無誤，因此判朱兆民敗訴，仍可上訴。

朱兆民提告主張，他2015年度申報財產時，有一併將妻子同年12月24日台灣集中保管結算所的餘額表提供查核，上頭「上證2X」及「滬深2X」餘額別欄已註記「融資」，就表示有借貸，他沒有故意申報不實。

監察院指出，朱兆民在餘額表註記「融資」，但申報基準日融資金額，仍需要他進一步詢問，並填載在財產申報表上，才能算盡申報財產的義務，因此請求法官駁回訴訟。

法官認為，公職人員財產申報法和施行細則均已詳細說明各項財產申報標準和注意事項，其中債務部分，應申報債務種類、債務人、債務人和地址、餘額、取得時間、原因等，而朱兆民當年度其餘銀行的貸款都有逐項記載，而針對妻子融資部分，卻沒有說明餘額和時間等重要事項，無法得知債務內容。

判決指出，朱兆民沒有詳閱申報規定，且他若對融資申報方式有疑問，可以先向主管機關查證，但他沒有查證就申報，確實有疏忽，難認盡到據實申報的義務，認定監察院處分合法，判朱兆民敗訴。

債務財產申報監察院

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