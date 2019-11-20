「我要解釋為什麼硬要上床」男子外遇LINE露餡 妻提告

2019-11-20 11:09 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ／基隆即時報導



基隆市李姓女子發現丈夫鄭姓男子和王姓女子，在LINE有「我要解釋的是指為什麼那天我硬要上床的事」等曖昧對話，且常到王女住處過夜不回家，因配偶權受侵害求償50萬元。鄭和王女都稱尚未正式交往，法院審理後，認為兩人對話、合照與一般朋友正常社交往來不符，判賠15萬元。全案可上訴。

李女提告指出，2003年12月7日她與鄭結婚，2012年1月5日經法院調解離婚，但2年後再次登記結婚，生育2名子女。鄭去年9月底開始偶不回家過夜，今年2月她發現丈夫與王女在LINE有曖昧對話訊息，顯逾一般男女正常交往分際。

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李女說，氣憤之餘截圖質問丈夫，沒想到他變本加厲，每周三晚上下班就去王女住處，且周五深夜出門到周日晚間才返家。今年5月27日夫妻發生爭執，鄭坦承有外遇。鄭和王女破壞她的幸福、圓滿家庭，造成精神極大痛苦，請求兩人連帶賠償精神慰撫金50萬元。

鄭男辯稱，妻子所提LINE對話截圖內容不連續，內容非真。他也未向妻子表示外遇對象即王女，且他與王女尚未正式交往，縱有侵權行為，妻子求償數額也應酌減。

王女則說，鄭是否與其他異性過從甚密與她無關，她與鄭縱有往來，但她已在LINE向鄭表示，「我怕萬一真的把自己交給你，心理層面也不一樣」等語，可證兩人尚未正式交往，侵害情節僅屬輕微。她健康不佳，經濟勉強維持，李女求償金數應予酌減。

基隆地方法院法官查出，鄭曾在LINE對王女說，「我要解釋的是指為什麼那天我硬要上床的事」，王女回答「你說的硬要上床是抱抱睡覺還是做愛？」鄭還說「我沒辦法給你全部的我，這對於你是不公平的，我沒辦法給你承諾，這也是我的痛苦」，王女回答「你會因為這樣對我感到愧疚，我不想你這樣」、「國王有跟我談到關於你的婚姻」、「我希望你能再胖一點，雖然現在這樣，胸口還是很好躺。」

法官認為，鄭和王女談及彼此有肌膚之親，王女並透露已知鄭已婚身分，鄭則是提到因為已婚，以致對雙方感情發展感到徬徨心態，顯非一般同事、朋友間會提及之話題。兩人並有身體依偎合照，顯與一般朋友間正常社交往來不符。