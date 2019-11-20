被人民用放大鏡檢視 許宗力：法官須提升裁判品質
台灣高等法院今起3天舉辦法律座談會，共同討論近80件提案；司法院長許宗力開幕式致詞指出，人民不信任司法，其中一個原因是「裁判品質」，在資訊開放的社會，尤其裁判案件涉及政治，社會上有一半的人會用放大鏡、不理性的角度來批判，因此提升裁判品質是全體法官必須正視的問題。
許宗力表示，他今年是第4度參加高院法律座談會開幕典禮，今年也是終審法院成立大法庭統一法律見解的一年；他說，法律座談會是高院的傳統，他也將法律座談會定位為軟性、柔性統一法律見解的場合，並是提升裁判品質的機會，應該每年繼續舉辦，甚至希望各個法院院內發現法律問題，不用等到每年度高院的座談會，各法院均能嘗試邀集專家學者舉辦小型法律座談會，是提升裁判品質很好的法律機制。
他說，很多案件沒有上到最高法院，而是到高院就審結，例如涉及言論自由的誹謗罪，若出現法律爭議要如何統一法律見解？在制度尚未建置之前，即必須透過法律座談會討論問題，因此法律座談會非常有意義。
許宗力說，他過去擔任學者，到如今的職位，有好多次和自己碩士指導老師討論，老師曾說過「過去司法不受信任，問題是審判不獨立，司法風紀不佳」，但20、30年來台灣司法已有長久進步，如今審判獨立絕對沒有問題，司法行政絕對不會干涉個案，司法風紀99％也是沒有問題，他對外國人敢說台灣司法風紀非常好，「我絕對敢打包票」。
他說，但為什麼人民還是不信賴司法？「原因很多，可以講一兩個小時」，但是其中一個就是裁判品質，因為人民素質提高，資訊取得越來越容易，社會也越來越開放，大家會關心判決有什麼樣的問題，在越來越開放的社會，法官的裁判就受到越普遍、深入的檢視，這都是法官的挑戰。
許宗力說，如何提升裁判見解，一直是他上任以來念茲在茲的問題，甚至在司法首長會議，也要求大家集思廣益提升法律見解，每一次他任命新的院長，也會和對方討論如何提升裁判品質。
他指出，提升裁判品質是全體法官必須面對的問題，尤其是現在社會用嚴厲地用放大鏡檢視，尤其是裁判涉及到政治，抽到籤的法官常會覺得不幸，因為不管怎麼做，社會上大概有一半的人用放大鏡，甚至用不理性的角度來批判，所以在台灣社會政治化沒辦法解決以前，法官都必須忍受這些批評，但讓自己以公正立場提升裁判品質，至少這是能夠做到的。
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