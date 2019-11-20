亮麗女士官與中校飛官被控嘿咻 她辯握的是男友生殖器

2019-11-20 10:39 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ／台中即時報導



陸軍航特部602旅秦姓中校飛官，被妻子控告與外型亮麗的洪姓女上士不倫戀，提起妨害家庭告訴，並提供4張性愛影片翻拍照片，秦否認犯行，辯稱照片中的男子不是他，而洪女否認與秦發生性行為，性愛照片中只有最後一張是她，她握的是柳姓男友的生殖器，檢察官以查無證據證明秦與洪嘿咻，將兩人予以不起訴處分。

某周刊報導秦姓中校飛官（45歲）曾任職戰搜隊，負責駕駛OH-58D戰搜直升機，經常進行特殊情搜任務，而洪姓女上士（29歲）負責武器維修工作。洪女外型亮麗，上月底陸軍航特部在台中龍翔營區盛大舉辦UH-60M黑鷹直升機隊成軍典禮，她負責接待貴賓。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

中檢不起訴處分書指出，秦男的妻子提告稱，洪女明知秦男是有配偶的人，與秦分別基於相

姦通姦犯意，而秦的妻子於6月24日自友人收到秦、洪女性愛影片的翻拍照片，因此對兩人提起妨害家庭告訴。

秦男否認犯行，辯稱「性愛照片中的男子不是我，我僅看的出最後一張照片中的女子是洪，我與洪是同單位很好的朋友，我有與洪接吻，但沒有發生過性行為」；洪女辯稱「我與秦只是一般同事，我有與秦接吻。秦的妻子提出性愛影片， 只有最後一張是我，我握的是柳姓男友的生殖器」。

檢察官經查，秦的妻子所提出丈夫與洪女出遊照片，固有摟抱及接吻的照片，但並未有性交的畫面，充其量僅能證明兩人有超越一般友情的感情存在，縱可能須負民上的相關賠償責任，但無法證明兩人確有性器結合行為。