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亮麗女士官與中校飛官被控嘿咻 她辯握的是男友生殖器

2019-11-20 10:39聯合報 記者白錫鏗／台中即時報導

陸軍航特部602旅秦姓中校飛官，被妻子控告與外型亮麗的洪姓女上士不倫戀，提起妨害家庭告訴，並提供4張性愛影片翻拍照片，秦否認犯行，辯稱照片中的男子不是他，而洪女否認與秦發生性行為，性愛照片中只有最後一張是她，她握的是柳姓男友的生殖器，檢察官以查無證據證明秦與洪嘿咻，將兩人予以不起訴處分。

某周刊報導秦姓中校飛官（45歲）曾任職戰搜隊，負責駕駛OH-58D戰搜直升機，經常進行特殊情搜任務，而洪姓女上士（29歲）負責武器維修工作。洪女外型亮麗，上月底陸軍航特部在台中龍翔營區盛大舉辦UH-60M黑鷹直升機隊成軍典禮，她負責接待貴賓。

中檢不起訴處分書指出，秦男的妻子提告稱，洪女明知秦男是有配偶的人，與秦分別基於相

姦通姦犯意，而秦的妻子於6月24日自友人收到秦、洪女性愛影片的翻拍照片，因此對兩人提起妨害家庭告訴。

秦男否認犯行，辯稱「性愛照片中的男子不是我，我僅看的出最後一張照片中的女子是洪，我與洪是同單位很好的朋友，我有與洪接吻，但沒有發生過性行為」；洪女辯稱「我與秦只是一般同事，我有與秦接吻。秦的妻子提出性愛影片， 只有最後一張是我，我握的是柳姓男友的生殖器」。

檢察官經查，秦的妻子所提出丈夫與洪女出遊照片，固有摟抱及接吻的照片，但並未有性交的畫面，充其量僅能證明兩人有超越一般友情的感情存在，縱可能須負民上的相關賠償責任，但無法證明兩人確有性器結合行為。

秦的妻子所提出的4張性愛影片翻拍照片，前3張的男子雖全身赤裸，但背對鏡頭，無法確認是秦，而最後一張照片雖可確認是洪手握男性生殖器，但也無性器結合的畫面，因此以查無積極證據證明妨害家庭犯行，予以不起訴處分

秦姓中校飛官被妻子控告與外型亮麗的洪姓女士官不倫戀，並提供性愛照片，秦否認犯行，...
秦姓中校飛官被妻子控告與外型亮麗的洪姓女士官不倫戀，並提供性愛照片，秦否認犯行，辯稱照片中的男子不是他，而洪女辯握的是柳姓男友的生殖器，檢察官以查無證據證明秦與洪嘿咻，將兩人予以不起訴處分。圖／本報資料照
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性愛妨害家庭

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