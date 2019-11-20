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惡霸持酒瓶毆打街友嬤 搶走200元判7年6月

2019-11-20 10:09聯合報 記者邵心杰／台南即時報導

30歲的陳姓男子平日遊手好閒常到台南公園閒晃，認識棲身公園內的62歲街友王姓阿嬤，今年2月間喝醉酒，見阿嬤獨自在公園內吃東西，上前討錢遭拒，當場持酒瓶毆打阿嬤頭部及肩脖，致腦出血及顏面撕裂傷，搶走零錢包內有200元離去，經路人報警後將她送醫急救。陳辯稱，對方積欠他酒錢，零錢包是對方遭他毆打前，自己拿給他的，台南地院認陳犯攜帶凶器強盜罪，處7年6月徒刑，可上訴。

台南地院合議庭審酌，陳正值青壯年，本應奉公守法，謹慎行事，卻不思循正途賺取所需，竟持玻璃酒瓶毆打王女，強盜王女財物，嚴重破壞社會治安，危及王女人身及財產權益。同時，考量陳犯後僅坦承傷害王女犯行，就其持玻璃酒瓶及強盜王女財物犯行，在警詢、偵查及本院審理時，均矢口否認，迄今未與王女達成和解或賠償損害，及其家庭等一切情狀，量處7年6月徒刑。

阿嬤指出，案發當時，陳突然拿玻璃酒瓶砸向她頭部，她感到頭痛立刻流血，陳出聲叫她把錢交出來，那時她用手護住頭，她很害怕就將零錢包交出；當時她很難過，就倒到地下暈過去了，後來有人報警將她送到成大醫院

陳辯稱，2月18日清晨6時57分在台南公園內拿電蚊拍打阿嬤，因他索討阿嬤積欠的1600元，但遭對方辱罵，他才拿電蚊拍打阿嬤頭部，對方就把零錢包交給他，說裡面有提款卡，並跟他說密碼，麻煩他將錢領出來，他只有拿提款卡去領錢，但因對方告訴他的密碼是錯的，所以他沒有領。

陳表示，對方喝酒沒有錢，叫他先買給她喝，3 天加起來總共拿給她1800元，200元則是案當天阿嬤欠他先還的。辯護人表示，阿嬤急診就醫時，身上並無發現明顯玻璃碎片，且她就醫後，提款卡及健保卡都還在身上，所以阿嬤指述遭被告強盜，與事實有所出入。

然而，陳的供詞反覆，前後不一，合議庭質疑，兩人僅相識2 日，陳如何能在3 日內借給阿嬤共1800 元？如是積欠酒錢，傳喚證人證稱，他與陳、阿嬤在一起時，並未曾看見阿嬤向陳借錢。案發當時現場有很多酒瓶，陳辯稱，持電蚊拍毆打阿嬤，法官質疑電蚊拍從何而來？且電蚊拍與玻璃酒瓶兩者外型相差甚大，阿嬤指證歷歷，不可能有所混淆。

台南地院合議庭認陳姓男子犯攜帶凶器強盜罪，處7年6月徒刑，可上訴。圖／本報資料照...
台南地院合議庭認陳姓男子犯攜帶凶器強盜罪，處7年6月徒刑，可上訴。圖／本報資料照片
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強盜成大醫院健保卡

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