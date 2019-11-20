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留置室鐵籠沒拴緊 通緝犯偽裝外送員大喇喇走出警分局

2019-11-20 10:06聯合報 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園林姓男子因通緝今年8月17日被龍潭分局逮捕，在留置室鐵籠等待移送時，因1名偵查佐未注意上緊鐵栓，林就拿安全帽、吃完的便當盒，佯裝成便當外送人員大剌剌走出龍潭分局大門，但自認對員警「太不好意思」隔天主動投案，法院依脫逃罪判他2個月，偵查佐縱放人犯部分則獲檢察官職權不起訴。

檢方調查，林男之前因過失傷害、妨害風化等罪，經桃園地院合併應執行有期徒刑9個月，2016年易科罰金執行完畢後，又因侵占罪遭判刑6個月，尚待執行，後因逃亡遭通緝，直到今年8月17日下午1點多在龍潭區天龍四巷口被轄區的中興派出所警員逮捕。

林事後被送到龍潭分局偵查隊，由其中1名偵查佐接收，在準備送往桃園地檢署複訊前，先將他安置在留置室等候，但偵查佐卻未注意把鐵門栓好就去辦理其他業務，林見狀趁機打開溜了出去，為了掩飾還拿放在鐵籠外戒護人犯用的安全帽，再拿鐵籠內吃完的便當盒。

結果林頭戴安全帽、手拿便當盒，佯裝成外送便當人員，就這樣大剌剌走出留置室，經過偵查隊辦公室後再走出龍潭分局大門逃離，警方這才驚覺人犯脫逃。

但林男心生愧疚，加上認為這樣做對警察「很不好意思」，事隔12小時候，隔天一大早7點多就主動和該偵查佐聯繫，並於當天下午1點多主動投案，檢方訊時他也坦承犯行，另有龍潭分局監視器畫面等佐證。

檢方認定林犯嫌明確，偵結依脫逃罪起訴他，至於該偵查佐雖然涉及過失縱放人犯罪嫌，但檢察官考量他無不良前科，且所犯為3年以下有期徒刑，因一時疏忽才讓林脫逃，事後林也歸案等一切情狀，依職權予以不起訴。

法院考量，林男為逃避入監趁機脫逃，危害國家公權力行使，本應予非難，但考量他坦承不諱，態度尚屬非劣，且在偵查中還知道要對員警表達歉意，同時也替員警求情，有悔悟之心，加上脫逃方式上屬和平，且脫逃1日就向警方投案等情狀，依脫逃罪判他有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元。

林男因通緝被桃園市警局龍潭分局逮捕，在偵查隊留置室見鐵籠沒拴緊，竟佯裝成外送員脫...
林男因通緝被桃園市警局龍潭分局逮捕，在偵查隊留置室見鐵籠沒拴緊，竟佯裝成外送員脫逃。圖／報系資料照
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便當通緝檢察官

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