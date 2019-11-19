無理要求空服員協助擦屁股 美籍男子過世不起訴
2019-11-19 20:34中央社 桃園19日電
今年1月間，一名體重破百的美國籍男子無理要求長榮空服員協助脫褲子、擦屁股，事後空服員出面控訴並對男子提告性騷擾，不過男子已經於3月過世，因此檢察官偵結全案不起訴。
桃園地方檢察署今天表示，一名美籍男旅客1月18日於美國飛往台北的航班上，無理要求空服員提供脫褲子、擦屁股等如廁協助，空服員事後提出告訴。但由於這名美籍男子已於3月5日在泰國蘇美島過世，且有死亡證明為證，依「刑事訴訟法」規定應予以不起訴處分。
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檢警表示，空服員當時無奈妥協，但感到受辱，事件曝光後也引發社會議論，外界更紛紛要求長榮航空公司將男子列為拒載黑名單。
空服員事後在桃園市空服員職業工會陪同下出面說明，工會也指控男子已多次提出無理要求，對員工的保護落實不夠徹底。
長榮航空4月就曾證實，這名美籍旅客3月已在泰國蘇美島過世，長榮航空除連繫其家屬處理退票事宜，對於其他狀況則不願多作評論。
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