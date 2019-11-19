公公、乾媽賄選請吃免費燒肉 她順利保住基隆議員資格

2019-11-19 20:20 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ／台北即時報導



國民黨基隆市議員何淑萍去年競選時，擔任競選總幹事的公公楊勇傳、乾媽陳美嬌招待選民免費吃燒肉賄選，刑事部分被判刑，案件仍在高等法院審理中；檢察官、同選區最高票落選人黃元良對何淑萍提起當選無效訴訟，一審判何勝訴，案經上訴，高等法院今宣判，仍判何勝訴，確定保住議員資格。

檢方、黃元良主張，何淑萍的公公、乾媽為了替她拉票，由公公楊勇傳出資2萬元，交由乾媽陳美嬌安排基隆市信義區選民免費吃燒肉，期間楊還向選民請託支持何，或交付印有支持何文字的面紙，認為何淑萍縱容公公、乾媽買票，提告請求當選無效。

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基隆地方法院一審今年5月6日判駁回檢方、黃元良的請求，何淑萍勝訴；檢方、黃不服提上訴，高院認為，依照選罷法規定，對當選人提出當選無效訴訟，只限於「當選人」本身行為，不包括助選人員的行為。

高院指出，沒有足夠證據證明何淑萍和公公、乾媽共同賄選，檢方和地院刑事判決也沒有認定何淑萍共同違反選罷法之行賄罪，因此駁回上訴，何淑萍勝訴確定保住議員資格。