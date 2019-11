香港女律師未申報帶黃金出關挨罰68萬多 提告敗訴

香港一名董姓女律師去年4月間從台灣搭機前往香港時,未申報一塊約1公斤黃金,遭依違反洗錢防制法處以68萬8310元罰鍰。董女不服提告,主張自己不諳中文而去英文官網查詢,確認規定自用無須申報後,才放心帶黃金出關,台北高等行政法院認為台北關裁罰無誤,判她敗訴,可上訴。

判決指出,董姓女律師去年4月13日從桃園機場搭乘長榮航空前往香港,卻在通過安全檢查區時,被查獲手提行李內有一塊淨重0.999公斤的黃金。台北關按當日牌價換算,該黃金條塊價值新台幣127萬110元,超過2萬美元,因此依洗錢防制法處以罰鍰。

董女不服提告抗罰,主張應依法出境前通報的物品中,黃金雖無適用「自用目的」的除外規定,而僅有鑽石、寶石及白金因屬自用而無需申報,但她準備出境前到關務署英文版網站「Outbound Traveler Declaration (出境旅客申報)」頁面查詢相關規定。

其中「Money Laundering Controlled Items」(洗錢管制物品)欄位中除記載「New Taiwan Dollars」(新台幣)、「Foreign Currencies(incl.HKD, MOP)」(外幣,包括港幣、澳門幣)、「Chinese Currency」(人民幣)、「Negotiable securities(inc.bearer travelers checks,promissory notes,drafts,and securities」(有價證券,包括無記名旅行支票、本票、匯票及債券、證券)

及「Gold」(黃金)、「Diamonds,Precious stones and/or platinum totaled NTD500,000(or its equivalent)」(價值相當於新台幣50萬元之鑽石、寶石及/或白金)等項目及法定應申報限額外,最後附有但書:「Items valued over the limit are not required to declare to Customs if intendedfor personal use. (價值超過限額之物品若為自用目的,不必向海關申報)」。

她表示,自己把但書的「Items」解讀成「條目」,且將該但書規定解讀成「第1目至第6目價值超過限制若屬自用目的,則無須申報」,已盡善良管理人注意義務,沒過失可言;這次返台目的是處理母親遺物,該黃金是她生前允諾的贈與物,才會將它攜帶出境留念,並非用來作為變賣或交易等商業用途。

法院認為,如果說「但書」中「Items」指前述6項物品或條款(item有品目、項目、條款等義),因各項洗錢管制物品均有各自管制規定,則於該「但書」中「limit」,也應相應以複數形(「limits」)方式呈現才是,而非採單數形。

其既採單數形,則該「limit」顯然是單指第6點所示各項物品限制規定(即價值相當於新台幣50萬元)而言,該「Items」合理翻譯方式應指第6點所指「Diamonds」、「Precious stones」及「platinum」等多項物品(「Items」採複數形)。

如將「但書」中「Items」翻譯為「條款」,因緊接「valued over the limit」等文字,用以形容「Items」,則「Items valued over the limit」將被翻譯為「價值超過限制的條款」,已不通順達理。

法院表示,如認解釋上有所疑義,董女應能於同網站上搜尋相關規定,或親自或商請親友協助向有關機關詢問,以確認相關管制規定,詎其未為進一步查證,即自行解讀申報規定,姑不問其是否故意,就其行政法上義務履行,至少稱不上無過失之情。