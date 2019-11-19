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香港女律師未申報帶黃金出關挨罰68萬多 提告敗訴

2019-11-19 18:03聯合報 記者賴佩璇／台北即時報導

香港一名董姓女律師去年4月間從台灣搭機前往香港時，未申報一塊約1公斤黃金，遭依違反洗錢防制法處以68萬8310元罰鍰。董女不服提告，主張自己不諳中文而去英文官網查詢，確認規定自用無須申報後，才放心帶黃金出關，台北高等行政法院認為台北關裁罰無誤，判她敗訴，可上訴。

判決指出，董姓女律師去年4月13日從桃園機場搭乘長榮航空前往香港，卻在通過安全檢查區時，被查獲手提行李內有一塊淨重0.999公斤的黃金。台北關按當日牌價換算，該黃金條塊價值新台幣127萬110元，超過2萬美元，因此依洗錢防制法處以罰鍰。

董女不服提告抗罰，主張應依法出境前通報的物品中，黃金雖無適用「自用目的」的除外規定，而僅有鑽石、寶石及白金因屬自用而無需申報，但她準備出境前到關務署英文版網站「Outbound Traveler Declaration （出境旅客申報）」頁面查詢相關規定。

其中「Money Laundering Controlled Items」（洗錢管制物品）欄位中除記載「New Taiwan Dollars」（新台幣）、「Foreign Currencies（incl.HKD, MOP）」（外幣，包括港幣、澳門幣）、「Chinese Currency」（人民幣）、「Negotiable securities（inc.bearer travelers checks,promissory notes,drafts,and securities」（有價證券，包括無記名旅行支票、本票、匯票及債券、證券）

及「Gold」（黃金）、「Diamonds,Precious stones and/or platinum totaled NTD500,000（or its equivalent）」（價值相當於新台幣50萬元之鑽石、寶石及/或白金）等項目及法定應申報限額外，最後附有但書：「Items valued over the limit are not required to declare to Customs if intendedfor personal use. （價值超過限額之物品若為自用目的，不必向海關申報）」。

她表示，自己把但書的「Items」解讀成「條目」，且將該但書規定解讀成「第1目至第6目價值超過限制若屬自用目的，則無須申報」，已盡善良管理人注意義務，沒過失可言；這次返台目的是處理母親遺物，該黃金是她生前允諾的贈與物，才會將它攜帶出境留念，並非用來作為變賣或交易等商業用途。

法院認為，如果說「但書」中「Items」指前述6項物品或條款（item有品目、項目、條款等義），因各項洗錢管制物品均有各自管制規定，則於該「但書」中「limit」，也應相應以複數形（「limits」）方式呈現才是，而非採單數形。

其既採單數形，則該「limit」顯然是單指第6點所示各項物品限制規定（即價值相當於新台幣50萬元）而言，該「Items」合理翻譯方式應指第6點所指「Diamonds」、「Precious stones」及「platinum」等多項物品（「Items」採複數形）。

如將「但書」中「Items」翻譯為「條款」，因緊接「valued over the limit」等文字，用以形容「Items」，則「Items valued over the limit」將被翻譯為「價值超過限制的條款」，已不通順達理。

法院表示，如認解釋上有所疑義，董女應能於同網站上搜尋相關規定，或親自或商請親友協助向有關機關詢問，以確認相關管制規定，詎其未為進一步查證，即自行解讀申報規定，姑不問其是否故意，就其行政法上義務履行，至少稱不上無過失之情。

董女未盡其義務詳予確認，不得主張不知法規而免除行政罰責任，因此法院不採應依行政罰法第8條規定免予處罰的主張，判決敗訴，可上訴。

香港一名董姓女律師去年4月間從台灣搭機前往香港時，未申報一塊約1公斤黃金，遭依違...
香港一名董姓女律師去年4月間從台灣搭機前往香港時，未申報一塊約1公斤黃金，遭依違反洗錢防制法處以68萬8310元罰鍰。董女不服提告，台北高等行政法院認為台北關裁罰無誤，判她敗訴，可上訴。路透社
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