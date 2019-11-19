假扮喇嘛邀約2女討論宗教 強押上床性侵得逞判5年

2019-11-19 17:14 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ／台北即時報導



男子楊鎬自稱喇嘛，法號「札西德勒」、「拿旺額薩」，先後邀約2名女子到台北市復興北路某飯店，假裝要討論宗教議題，卻強壓女子上床性侵得逞，事後他潛逃大陸躲藏13年遣返回台，一審依強制性交罪判刑5年，案經上訴，高等法院今天駁回上訴，仍維持判楊5年徒刑，仍可上訴。

楊鎬2004年6月曾邀剛離婚的女性友人至pub喝酒，凌晨藉故送她回家，卻在車上扯斷她丁字褲性侵，女子趁隙逃脫，搭計程車到中正一分局仁愛派出所報案；楊這時打電話向她「致歉」，員警將計就計請被害人約楊碰面，當場逮人。警方押解途中，楊張嘴咬警察，但楊當天即交保。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

性侵離婚女子部分，一審判楊3年4月徒刑，妨害公務部分則因追訴權時效在2017年10月8日完成而免訴，高等法院10月30日駁回上訴，維持判楊3年4月徒刑。

楊性侵離婚女子後獲交保，5個月後他佯稱自己是化身法號「札西德勒」、「拿旺額薩」的喇嘛，以談論宗教問題、「調氣」名義誘另兩名女子到復興北路的飯店，用蠻力強暴兩女。這兩名女子遭侵害時說「請你不要這樣子」、「不可以，我不喜歡你」，但沒能保身。楊事後翌年潛逃大陸，直到去年遭公安發現違法滯留才被遣返。