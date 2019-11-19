管中閔告記者敗訴 無罪判決：兼職是肯認的表彰

2019-11-19 16:36 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ／台北即時報導



台大校長管中閔爆兼職爭議時，吳姓記者撰寫「台大教授兼任獨董全都露！輕放管校長、李鴻源」的新聞，管認為記者未向他查證，報導損害他名譽，委任3名律師自訴吳加重誹謗；台北地院審理認為，管中閔無法舉證記者有犯罪故意，今天判吳無罪。可上訴。

無罪判決認為，單純就報導傳述「管中閔兼任台哥大公司獨立董事」觀察，兼職毋寧是對管中閔學有專精而受校外企業肯認的表彰，於一般社會通念中，並不屬於負面評價事項，難以認定報導貶損管中閔的名譽。

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管中閔提自訴指出，他已於2018年1月12日辭去台灣大哥大公司的獨立董事及審計委員、薪資報酬委員會職務，吳卻在2019年2月14日撰寫標題為「台大教授兼任獨董全都露！輕放管校長、李鴻源」的不實報導。

管指控，吳指「有台大教授透過證券交易所公開資訊，比對出約60間企業獨董的兼職教授名單，不僅有遭監察院點名的管校長，還有李鴻源等知名教授在列」，犯加重誹謗罪。

法院開庭時，吳辯稱他是教育記者，報導大專院校教授未經書面核准就違規兼任獨立董事，「有替公眾監督的責任」，他基於記者的角色去統整各方的消息來源，包含教育部、大學教授、監察院等進行整理報導，否認加重誹謗。

法官認為，管中閔兼職衍生的合法性爭議，早在吳報導前即經媒體披露，監察院也曾提案調查並作出結果；吳的報導一開始指「台大校長管中閔因未取得書面同意，即赴台灣大哥大出任獨董等兼職，引發各界質疑大學教授違法兼職聲浪」，是指先前已揭露報導過的事。