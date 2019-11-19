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台中3歲童出生就被安置返家即虐死 社工：傷勢疑點重重

2019-11-19 16:28聯合報 記者喻文玟／台中即時報導

台中市一名只差5天就滿3歲的男童，疑似受虐致死，社工表示，男童身上有新、舊傷痕，家長說是摔傷、跌倒，但疑點眾多，才以傷害罪對雙親提出告訴。

台中市家防中心主任侯淑茹表示，社工在民國105年就介入此案，當時是發現媽媽與爸爸離婚，這名男童剛出生不到1個月，母子在外流浪，12月協助安置一直到今年9月男童才返家。

侯淑茹說，男童有一名6歲姐姐、一名4歲哥哥，身上都沒有受虐痕跡。男童被安置後，母親又回去和離婚的父親同住，一家四口在中區租屋，經濟不穩，父親是裝潢工人，但沒有固定收入，被為低收入戶家庭。

社工表示，已故的男童今年陸續安排「漸進式」返家，9月離開安置家庭回家。案發後社工發現他身上有各種不同的傷痕，父親是說，周日晚上幫3個孩子洗澡，有讓他們吃水果，小兒子噎到有進行CPR，但身體濕濕的，身上燒燙傷的痕跡是吹風機高溫所致。

至於胸口的舊傷，媽媽說是孩子自己摔倒導致；而男童手腕有勒痕，因身上有傷口，孩子會去摳，爸爸曾用棉繩「固定」才造成手部有勒痕，也坦承曾用衣架打過孩子。

社工表示，家長的說法和新舊傷口的原因，疑點重重，不太合理，因此報警提告。

家防中心說，他們是低收入戶，每月每個小孩可有2695元，3人共8085元教養補助，經查4年來父親沒有家暴紀錄出現，男童致死原因尚待法醫相驗。

社工低收入戶

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