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沒續聘國家國樂團指揮 溫以仁提國賠90萬敗訴確定

2019-11-19 15:45聯合報 記者林孟潔／台北即時報導

指揮家溫以仁認為國立傳統藝術中心和已故主任柯基良等人捏造甄選會議，導致他未獲續聘台灣國家國樂團指揮，認定傳藝中心侵害他的權利，提出國家賠償訴訟，要求賠償90萬元，並刊登道歉啟事。一、二審均判他敗訴，最高法院駁回上訴，傳藝中心免賠，全案確定。

溫以仁2008年受傳藝中心前身、國立台灣傳統藝術總處籌備處聘為台灣國家國樂團專任指揮，他認為柯基良明知國樂團指揮一年一聘，年年皆續聘，卻沒續聘他，還另行對外公告甄選。

溫自行報名甄選，他認為自己是為唯一參與複選的人，柯卻捏造2009年6月1日傳藝籌備處國樂團指揮甄選第一次會議紀錄決議事項第7項第9點「面談不打分數，最後一場面談結束後，舉行複選會議，預計於7月4日下午5點開會，以投票方式選出一位適合候選人，以得票超過三分之二（含三分之二）者當選。」的內容，以他得票未超過三分之二為由，宣告未錄取。

傳藝中心在法院審理時指出，甄選小組的評審委員基於專業而判斷，且獨立、自主，不受任何人影響，溫以仁不能獲選，是因他的國樂造詣能力不足、臨場指揮表現欠佳，柯基良沒捏造會議紀錄、故意侵害溫的權利。

二審認為，傳藝籌備處2009年6月18日函文、會議紀錄、會議全程錄音逐字譯本、2009年7月4日傳藝籌備處國樂團指揮甄選第三次會議紀錄和全程錄音逐字譯本，加上證人汪志芬、陳中申證述，傳藝中心的說法可信。

溫以仁主張柯基良捏造會議紀錄決議事項第7項第9點，他曾告訴、告發傳藝中心簽辦人員涉犯刑事偽造文書罪，台北地檢署查無犯罪事實而處分不起訴，溫也無法舉證主張屬實，高院認為無從採信，二審駁回溫上訴。案經上訴，最高法院駁回上訴確定。

指揮家溫以仁10年前參加台灣國家國樂團指揮甄選但未被錄取，提國家賠償訴訟，向國立...
指揮家溫以仁10年前參加台灣國家國樂團指揮甄選但未被錄取，提國家賠償訴訟，向國立傳統藝術中心求償90萬元、要求道歉，最高法院判溫敗訴確定。圖／取自臺灣國樂團 NCO臉書
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