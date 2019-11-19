沒續聘國家國樂團指揮 溫以仁提國賠90萬敗訴確定

2019-11-19 15:45 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ／台北即時報導



指揮家溫以仁認為國立傳統藝術中心和已故主任柯基良等人捏造甄選會議，導致他未獲續聘台灣國家國樂團指揮，認定傳藝中心侵害他的權利，提出國家賠償訴訟，要求賠償90萬元，並刊登道歉啟事。一、二審均判他敗訴，最高法院駁回上訴，傳藝中心免賠，全案確定。

溫以仁2008年受傳藝中心前身、國立台灣傳統藝術總處籌備處聘為台灣國家國樂團專任指揮，他認為柯基良明知國樂團指揮一年一聘，年年皆續聘，卻沒續聘他，還另行對外公告甄選。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

溫自行報名甄選，他認為自己是為唯一參與複選的人，柯卻捏造2009年6月1日傳藝籌備處國樂團指揮甄選第一次會議紀錄決議事項第7項第9點「面談不打分數，最後一場面談結束後，舉行複選會議，預計於7月4日下午5點開會，以投票方式選出一位適合候選人，以得票超過三分之二（含三分之二）者當選。」的內容，以他得票未超過三分之二為由，宣告未錄取。

傳藝中心在法院審理時指出，甄選小組的評審委員基於專業而判斷，且獨立、自主，不受任何人影響，溫以仁不能獲選，是因他的國樂造詣能力不足、臨場指揮表現欠佳，柯基良沒捏造會議紀錄、故意侵害溫的權利。

二審認為，傳藝籌備處2009年6月18日函文、會議紀錄、會議全程錄音逐字譯本、2009年7月4日傳藝籌備處國樂團指揮甄選第三次會議紀錄和全程錄音逐字譯本，加上證人汪志芬、陳中申證述，傳藝中心的說法可信。