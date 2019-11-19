影／柯文哲連任市長靠民進黨？丁守中選舉訴訟12月17日宣判

2019-11-19 15:11 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ／台北即時報導



國民黨前立委丁守中去年參選台北市長選舉，以3千多票差距敗給現任市長柯文哲，他以中選會、台北市選委會為被告，提起選舉無效之訴，一審敗訴；高等法院今天辯論終結，法官諭知12月17日上午11點宣判。丁守中庭上指出，民進黨主席卓榮泰曾說，「沒有民進黨，柯文哲第二次選市長是落選的」，並解釋很多人邊看開票邊投票，因此改變選舉結果，丁守中建請法官注意卓的說詞，認為選務機關違法失職。

丁守中指出，他上訴台北市長選舉無效官司近一年來，對於台北市長選舉勝敗早已放下，但他要爭的是民主選舉過程的程序與實體的正義。他用盡全力也要去捍衛中華民國在民主發展過程中所建立公平、公正與公信的民主選舉制度，絕不容許不依法行政的選務機關，把得來不易的民主果實，任意摧殘與踐踏。

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丁守中說，他做過24年的立法委員，在擔任立委之前他在台灣大學政治研究所任職副教授，站在立法者與政治學者的角度，去年底的選舉，中央選委會及台北市選委會如果恪遵憲法、行政法及選罷法等相關法律規定，及一般法律原理原則，善盡憲法及法律上所賦予的職責，做好選務規劃的相關配套措施，根本不會發生民眾一邊看著開票，一邊還在投票的情形。

他說，去年選舉台北市1563個投票所中，有高達1303個投票所（占83.3％）下午4點後還陸續在投票，選務機關讓投票所外龐大選舉人人龍隊伍一邊看著手機開票、一邊逾時進入投票所投票。這種荒謬景象，都由即時播報開票的各個新聞電視台現場轉播給全國民眾，也讓臺灣的選舉成為國際媒體一時廣泛報導的笑柄。因為這種民主選舉亂象，在任何民主法治國家選舉中，都是絕對不容許的。

他說，遺憾台北地院未能匡正選務機關違法失職的行為，竟還用判決替「一邊開票、一邊投票」荒謬錯亂的選舉投票現象背書，變相鼓勵掌握執政優勢的執政者，在主辦選務時，可以享有更大操作選舉與影響結果的空間；台北地院也等同於鼓勵民眾未來都可以下午三點五十分去投票所排隊投票，大家也都可以一邊看開票，一邊投票。

他說，最近因為柯文哲組黨推出候選人搶票，下次柯又要選總統，跟民進黨全面對決鬧翻了，民進黨主席卓榮泰才終於説出真相，10月24日，卓榮泰說，「沒有民進黨，柯文哲第二次選市長是落選的」，卓榮泰10月25日再被媒體問到同樣話題，卓解釋說，「兩個原因，一是因為民進黨支持者不願讓國民黨重回北市府，所以自動移動選票。尤其是第二個因素，去年因為讓投票時間延長，很多投票人是邊看開票邊投票，他們也在那個時候改變投票行為。所以這兩個影響，改變了選舉結果，大家心裡都有數」。

丁守中說，他請合議庭法官特別注意卓榮泰的説詞，或許可以更明白為何中選會、北選會在全國叮嚀要求下，選務卻還會違法失職到這種地步。他另指中選會、北選會圈票遮屏不夠、投票動線有問題等案例，認為選務機關權謀算計，沒有公平公正；選務機關讓公投、大選的選舉人排同一條隊伍，目的就是讓比較不支持柯文哲的老年人不耐久站而不能投票；下午4點前後網路上一片呼籲大家救阿伯（柯文哲），趕快去投票的訊息，且下午四點以後還在排隊投票的多半都是低頭看手機的年輕人。

他說，面對中選會、北選會違法失職，立法院已經要求前主委陳英鈐辭職下台，監察院也在7月對中選會的重大違失做出糾正的決議。上周，對陳英鈐辦理公投失當提出彈劾並移送公懲會。唯獨司法還沒有為選務機關違法失職造成一邊開票一邊投票的荒謬現象做出匡正。