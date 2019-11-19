搭飛機直播起飛還嗆「不怕罰8萬」 法官判罰他2萬
2019-11-19 14:34
聯合報 記者王聖藜
／台北即時報導
陳姓男子搭國內航線班機用手機開直播，置座艙人員飛安宣導不顧，直播班機起飛過程達3分多鐘，被檢察官起訴；台北地院審理，陳認罪，法官今天依違反民用航空法非法使用干擾飛航通訊器材罪，判陳罰金2萬元，手機沒收。可上訴。
陳今年4月18日下午1時45分在台北松山機場搭乘華信航空台北飛澎湖的班機，登機後，下午2時39分班機尚未起飛、但艙門關閉飛機準備滑行時，林姓座艙長廣播禁止乘客使用電子產品以免影響飛安，陳置之不理。
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檢方指控，陳未將手機關機，持續開機並使用個人臉書帳號直播，雖然經線上觀看直播的網友分別即時以「坐飛機不是要開飛航模式」、「起飛降落中不能用手機」、「還不關，等等被罰」、「關機啦，不要害人」、「要關，不然會出事」及「別冒險」等訊息勸止，仍未聽從建議。
陳在直播時旁白說「這樣開手機，被罰8萬? 小錢、小錢」、「我等一下飛起來，我就下直播」，前後歷時近3分30秒，他的直播影片經網友下載、輾轉經由媒體報導之後，檢警查辦，陳被起訴，法院審理，陳認罪。
判決說，陳明知飛機關閉艙門起飛、到落地開啟艙門為止，不得使用手機等干擾飛航的器材，仍執意開直播，違反民航法，不過，他犯後坦承犯行，判罰金2萬元，罰金如易服勞役，以1000元折算1日。
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