未道歉、喊沒錢甚至拒調解 他酒駕撞死3人還想交保

2019-11-19 14:04 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ／桃園即時報導



26歲貨運司機朱汶珽今年8月24日開小貨車酒駕撞死3人，遭法院裁定收押至今，他以「想和家屬致歉、談和解」等理由聲請停止羈押，但8日開準備程序庭時，朱不但沒向被害家屬當庭致歉，對於法院詢問是否安排調解，他也由辯護人稱「既使談成也沒錢賠」拒絕，院方考量後駁回其聲請。

朱聲請主張，自己雖未居住在戶籍地，但並非累犯、常業犯，或是有犯罪習慣之人，而且從被裁定羈押後不僅無法和被害家屬致歉、洽談和解事宜，更無法籌措後續賠償金，且家中還有嗷嗷待哺的子女，請求法院停止羈押，讓他得以和被害家屬談和解，道德上也才能心安理得。

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法院審酌，朱雖坦承酒駕致人於死，且所犯法定刑為3年以上10年以下有期徒刑，本案更造成3人死亡結果，將來朱可能面臨巨額民事求償，且朱曾供稱「我沒有辦法賠償，因為沒有足夠的錢」等語，加上朱2015年曾因詐欺案遭通緝。

院方認為，以朱男對先前對司法程序輕忽的態度，在本案後續更還有巨大民事、刑事責任，其規避的可能性更高，加上釀成3人死亡、2人受傷以及多輛汽車毀損結果，酒駕行為對社會治安危害，而朱在偵查時也說，在物流公司工作斷斷續續，日薪1500元，在外租屋，是女友爸爸承租。

可見朱沒有固定收入來源，也無穩固家庭生活系統，而有繼續羈押必要，若命交保、限制住居均無法確保日後履行賠償及遵期到庭接受審判、執行。另朱以「想和被害家屬致歉」等理由聲請停止羈押，但本月8日開準備程序庭時，被害家屬均有到場，卻未見朱男有主動致歉的誠意。

此外，法院原本還給予雙方安排調解的機會，但朱透過辯護人說，想談和解，但即使調成，也沒有能力支付金額，所以原則上不需要安排調解；可見朱的說詞絕非准許他停止羈押的理由，經考量朱犯罪侵害程度、國家刑罰公益性考量等，駁回其聲請。 26歲貨運司機朱汶珽酒駕撞死3人，他向法院聲請羈押被駁回。圖／報系資料照 分享 facebook

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