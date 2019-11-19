虐打同居人兒女 女二審判刑2年8月

2019-11-19 13:24 中央社 台北19日電



劉姓女子因懷孕心情不佳，虐打同居人當時的4歲女兒及3歲兒子，導致男童死亡，致死部分二審已判刑12年6月。高院今天針對傷害部分駁回上訴，判處劉女2年8月徒刑。全案可上訴。

判決指出，劉女於民國105年1月間與男友及男友的4歲女兒、3歲兒子同住，劉女與男友另育有2名小孩，2人在案發後結婚。

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105年1月至2月間，劉女因懷孕心情不佳，多次持浴室用的長柄刷毆打男友兒女，導致小姊弟身體多處瘀傷，甚至將女童手臂強行壓入熱水中，導致女童燙傷，男童更因傷勢嚴重死亡。

劉姓女子坦承部分犯行，辯稱只是管教比較嚴格，也不是故意要燙傷女童。

一審認定，劉女對男童有2次傷害犯行，對女童有3次傷害犯行，且劉女坦承未曾對親生子女施暴，顯見她對親生與非親生子女有差別待遇，違反照顧義務的程度極為嚴重，依成年人故意對兒童犯傷害罪，合併判處2年8月徒刑。

台灣高等法院審理後，今天判決駁回上訴，維持2年8月徒刑。全案仍可上訴。