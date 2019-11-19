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台南市文化局科長 涉貪汙詐領8萬元活動費

2019-11-19 12:24聯合報 記者卜敏正／嘉義即時報導

台南市文化局陳姓科長，106年任職嘉義市府文化局期間，舉辦活動涉偽造文書，向嘉義市政府詐領8萬元活動費，輾轉交由黃姓夫妻所開設公司，檢調昨至陳住處及黃姓夫妻公司及住處搜索，訊後依涉犯貪污治罪條例命陳男以20萬元交保；黃姓夫妻各5萬元交保。

陳姓科長今天上午有上班丶外出，但未接電話，在截稿前尚未取得他的回應。

陳姓科長曾任職嘉義市府新聞科長、市文化局表演藝術科長，對工作表現熱忱，106年間他在嘉義市文化局舉辦明華園戲曲活動，原應舉辦網路直播，後由黃姓夫妻所開設公司偽造文書，逕行核銷8萬元活動費，再將該活動費輾轉交黃姓夫妻。

嘉義市調查站日前接獲檢舉，報請檢察官指揮組成專案小組，經長期蒐證及監控後，昨天上午至陳男住處及黃姓夫妻所開設之公司及住處等處執行搜索，並將3人帶回偵訊調查。

嘉義地檢署檢察官，昨將陳姓科長等3人帶回調查。記者卜敏正/攝影
嘉義地檢署檢察官，昨將陳姓科長等3人帶回調查。記者卜敏正/攝影
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夫妻嘉義文化局

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