未通報同事拿餐袋打4歲童 她挨罰打行政官司贏了

2019-11-19 10:32 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ／台北即時報導



啟明學校特教班劉姓老師拿餐袋揮打4歲幼童的頭，而同班的吳姓老師被台北市政府認定未依規定通報，挨罰3萬元罰金，她不服提行政訴訟，台北地方法院認為她當時正在照顧另一名全盲的幼童，並無法發現同事不當管教，判撤銷原處分及訴願決定，可上訴。

吳姓老師主張，她2017年8月才到啟明學校擔任老師，之前並沒有帶特教幼兒班的經驗，雖然她感覺劉姓老師帶班風格嚴厲，但也會買小點心鼓勵孩子、擁抱小孩安撫情緒。

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她指出，劉2017年10月5日拿餐袋揮打4歲幼兒時，她雖然在場，但當下全神貫注照顧另一名2歲全盲的幼生，並沒有仔細看到劉施暴的情形，且劉的動作只是瞬間，她當時以為劉只是揮動餐袋，沒有打到學生，認為台北市政府處分有違誤，請求法官撤銷處分。

台北市政府抗辯，多次檢視監視器影像，確認劉在打學生頭部時，吳已經在教室中並低頭注視劉和受害學生的動作，且劉拿餐袋揮打學生頭部，不是正常教學、互動的範疇，認定吳知情卻未通報。

另外，受害幼童多次向父母反應被老師打頭、不想上學，經過心理諮商後，認定劉的行為已經是不當體罰，吳在場卻未通報，明顯違法，故裁罰3萬元並沒有違誤。