選舉一到就有幽靈人口？台南歸仁戶政所查察虛報遷徙

2019-11-19 10:11 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ／即時報導



選舉又到了，台南市歸仁戶政事務所轄區「南關線」歸仁、關廟、龍崎等票倉在競爭激烈的台南市第六選區，因過去屢查出選前有部分地區「異常遷徙」，正加強遷徙人口查察，今天宣示「杜絕選前虛報遷徙」。

歸仁戶政所指出，清查到目前發現轄區同址異常分戶有15件，大多是因農會規定會員一戶限一個，有些民眾為農保取得會員資格都會分戶，或龍崎區還留有許多三合院，大家族往往也會超過三戶，只要有居住事實都不算違法，但過去在小區域選舉的時候經常有大量虛報的情況，這次選舉目前看來只有零星的可疑個案，都已要求不得虛寶並會追蹤確認。

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戶政所正進行的遷入異常即加強戶籍查察，是對於異常遷徙人口落實追蹤處理，所謂異常是指同一戶籍分出3戶以上，或者是有超過5個人寄住在同一個戶口內。如經查實虛報遷徙，其戶籍將撤回原遷出地，依戶籍法規定最高可處9000元罰鍰。

歸仁戶政所表示，戶籍遷徙是「事實行為」，遷徙登記自應依有無遷徙事實認定，為加強虛報遷徙人口查察，這波自民國107年12月1日起至108年12月20日止進行遷入異常即加強戶籍查察。

歸仁戶政所指出，為正確戶籍資料，防範不實戶籍遷徙登記，除派員加強查對校正戶籍登記資料，避免虛報遷徙情形發生，將適時宣導告知刑法妨害選舉處罰規定。

戶政所主任江學通說，選舉將至，為維護選舉公平及落實戶籍行政管理，加強虛報查察，辦理遷徙案件時針對同址三戶、一戶寄居人口5人以上等疑有異常遷徙登記情形，會先以口頭警示告知相關罰則以免觸法，若民眾仍執意辦理，將迅速派員查察並列管，以杜絕選前虛報遷徙。