清秀佳人私密手術住院 男友找護理師探密被告

2019-11-19 09:40 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ／即時報導



嘉義市賴姓女子日前因病手術住院，陳姓男友關心病情，透過霍姓女同事去電女友住院的王姓護理師，協助查探病情，查得賴女手術住院原因、訊息，以電話中告知霍、陳兩人；賴出院後驚覺手術住院資訊被洩漏，怒對陳、霍、王3人提告，事後4人雖私下和解，檢方仍依個資保護法提起告訴。

年近30歲賴女外形清秀、從事外務行銷，對於個人形象相當重視，去年5月間賴女身體不適住院手術，因認為手術屬於私密事件、不願張揚，僅向公司請病假；陳姓男友關心賴女病情，賴不願透漏，陳便透過霍姓同事詢問王姓護理師，協助查探病情。

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王姓護理師透過醫院護理資訊系統，得知賴女在該院手術、住外科病房，便透過電話告知霍女，霍還開啟手機擴音功能，讓一旁的陳男得知賴女相關病因、床號、醫師、手術診斷資訊，賴女出院發現相關病情都被探知，怒對3人提告。