調查局線民淪運毒專家 女友幫翻譯也入獄返台獲判無罪

2019-11-19 08:24 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ／高雄即時報導



曾任我國調查局的緝毒線民男子「小鄭（化名）」遭控涉入跨國販毒，他與張姓女友遭美國臥底警方誘捕，在美服刑3年多，遣返回台再雙雙被起訴。不過張女審理時辯稱以為男友在幫調查局工作，也沒參與運毒，一審認為事證不足，判張女無罪；全案上訴後，高雄高分院仍維持無罪，全案還可上訴。

小鄭審理時則認罪，承認將重994公克、純度93.7%的安非他命裝在茶葉罐，再藏電腦主機殼內，自中國大陸運抵美國，高雄地院依犯運輸第二級毒品罪，判4年徒刑，全案二審審理中。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

檢方起訴指控，小鄭與張姓女友2011年2月間在菲律賓馬尼拉市，透過外籍男子「孫錏鋯」介紹，認識擔任美國警方臥底的「UCs（化名）」，小鄭自稱「毒品運送專家」，並和UCs在美國佛羅里達州談妥運毒，UCs遂匯款7萬美金，同年7月間，小鄭再運994公克的安毒夾藏電腦主機殼走私至美國，遭美國警方查獲。

小鄭與張女卻不知對方是臥底，且行跡已敗露，2012年2月再赴紐約和UCs見面，商討準備再走私50公斤安非他命至美國，但僅隔一周紐約警方便逮人；經美國紐澤西區地方法院判決有罪後，2人入監執行到2015年5月才獲釋，遣返抵台後，我國檢方再將2人起訴。

張女審理時辯稱，小鄭找她去菲律賓只說去當翻譯，雖然翻譯過程中得知他們談論毒品交易，但她並未實際參與運毒或販賣，她還說「認識小鄭時他在幫調查局工作，我也和他一起去過南機組，這次一直以為是在幫調查局工作」。

一審認為，小鄭曾證稱上英文班，才認識該堂課的老師張女，之後找她來幫忙做英文口譯，她確實沒參與運毒，南機站吳姓調查官也證稱張女幫忙翻譯，沒其他事證佐證她參與走私販毒，判張女無罪。