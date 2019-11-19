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天空之城的革命：南韓「特權升學」的教育煉獄

調查局線民淪運毒專家 女友幫翻譯也入獄返台獲判無罪

2019-11-19 08:24聯合報 記者林伯驊／高雄即時報導

曾任我國調查局的緝毒線民男子「小鄭（化名）」遭控涉入跨國販毒，他與張姓女友遭美國臥底警方誘捕，在美服刑3年多，遣返回台再雙雙被起訴。不過張女審理時辯稱以為男友在幫調查局工作，也沒參與運毒，一審認為事證不足，判張女無罪；全案上訴後，高雄高分院仍維持無罪，全案還可上訴。

小鄭審理時則認罪，承認將重994公克、純度93.7%的安非他命裝在茶葉罐，再藏電腦主機殼內，自中國大陸運抵美國，高雄地院依犯運輸第二級毒品罪，判4年徒刑，全案二審審理中。

檢方起訴指控，小鄭與張姓女友2011年2月間在菲律賓馬尼拉市，透過外籍男子「孫錏鋯」介紹，認識擔任美國警方臥底的「UCs（化名）」，小鄭自稱「毒品運送專家」，並和UCs在美國佛羅里達州談妥運毒，UCs遂匯款7萬美金，同年7月間，小鄭再運994公克的安毒夾藏電腦主機殼走私至美國，遭美國警方查獲。

小鄭與張女卻不知對方是臥底，且行跡已敗露，2012年2月再赴紐約和UCs見面，商討準備再走私50公斤安非他命至美國，但僅隔一周紐約警方便逮人；經美國紐澤西區地方法院判決有罪後，2人入監執行到2015年5月才獲釋，遣返抵台後，我國檢方再將2人起訴。

張女審理時辯稱，小鄭找她去菲律賓只說去當翻譯，雖然翻譯過程中得知他們談論毒品交易，但她並未實際參與運毒或販賣，她還說「認識小鄭時他在幫調查局工作，我也和他一起去過南機組，這次一直以為是在幫調查局工作」。

一審認為，小鄭曾證稱上英文班，才認識該堂課的老師張女，之後找她來幫忙做英文口譯，她確實沒參與運毒，南機站吳姓調查官也證稱張女幫忙翻譯，沒其他事證佐證她參與走私販毒，判張女無罪。

全案上訴後，二審合議庭仍認為，美國聯邦檢察官的起訴書雖提到此案的電郵內容、運毒的載貨證券、UCs給付運送毒品報酬等相關事證，美方卻都未提供給我國，法務部也無從再經司法互助管道取得這些證據，也不能僅憑美方的刑事確定判決書或起訴書就定罪，駁回上訴維持無罪。

曾任我國調查局的緝毒線民男子「小鄭（化名）」遭控涉入跨國販毒，他與張姓女友在美國...
曾任我國調查局的緝毒線民男子「小鄭（化名）」遭控涉入跨國販毒，他與張姓女友在美國服刑完，遣返回台後再被起訴，不過張女堅稱僅當翻譯，一、二皆判她無罪。圖為調查局南機站。圖／本報資料照
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毒品走私

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