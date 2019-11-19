高分戰術奏效 調查局傾全力蒐情假訊息
為防堵假訊息與境外勢力介入明年總統大選，調查局動員全省外勤據點蒐報假訊息。調查局指出，總統、立委選舉昨起開始登記，只要參選人「完成登記」，散布假訊息將由原來違反社維法，改依違反選罷法意圖使人不當選罪偵辦，可處5年以下有期徒刑。
但假訊息發送的IP都在境外，要抓源頭並非易事，被抓的大部分都是轉發者，且在昨天選舉登記參選之前，僅能依違反社維法送辦，讓不少基層幹員怨聲載道。
調查局為偵處散布假訊息影響選舉，8月臨時編組「假訊息防制中心」，由資通安全處負責統籌。為讓外勤據點「動起來」，調查局特別把績效管考分數拉高，只要追查假訊息依社維法送辦裁罰確定，個人最高就能拿到情資分數500分。
調查局情資核分共有3種級數，一般的通會報（普通情報）分數為5至15；單報（重要可靠情報）分數落在20至60；專報（專案研究）分數在80至300分。大部分的單報分數，都在20至30區間，60分以上相當罕見。
調查局為打擊假訊息，把管考績效拉高到300至500分，這種「高分懸賞」戰術，吸引不少調查官每日上網爬文，尤其以年輕調查官居多。
調查官以往被交辦寫一篇10頁的專報，頂多只能拿200分，如今在網路發掘一條假訊息，就能賺到1或2個專報分數，對不少人來說「真的很補」；因為事實上，每個月情報能夠寫到500分以上的據點，在全調查局還占不到一半，有調查官因此笑稱，「現在經營轄區不如經營網路。」
調查局過去情資非常重質，特別是六都情報，但現在卻是重量，如今外勤據點被假訊息壓垮，很多人不願經營轄區，改成網路蒐情，造成轄區弱化空洞，案源大幅減少，問題很嚴重。
據指出，不少調查官為爭取績效，近來拚命滑手機，上網監看臉書、特定LINE群組或其他社群網站，甚至用化名加入特定社群網站，還有人在臉書按讚欄中，看到其他友軍單位的朋友，顯見全台已有多個情報單位加入假訊息蒐報。
令調查官失望的是，11月18日選舉開始登記前，假訊息只能依社維法函送警方，但多數案件法官都不支持，拚命滑手機等於做白工，且用調查局來抓社違法，講白了就是「拿大砲打小鳥」，分數又只能看未必能吃，讓人相當洩氣。
調查官指出，假訊息若跟LINE調取帳號申登人，基本上都會遭拒，若向臉書調閱，臉書會以保障言論自由，並以發文者在境外為由，拒絕提供資料，造成執行上很大困擾。
還有調查官抱怨，過去外勤據點有緝毒、肅貪、經濟犯罪等8大工作，現在加上網路犯罪與假訊息調查，變成9大職掌業務，工作量恐吃不消。還有特定團體知悉社維法並非調查局業務，約定若收到調查局約談，根本不用理會。
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