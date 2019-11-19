親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

天空之城的革命：南韓「特權升學」的教育煉獄

高分戰術奏效 調查局傾全力蒐情假訊息

2019-11-19 07:30聯合報 記者張宏業／台北即時報導

為防堵假訊息與境外勢力介入明年總統大選，調查局動員全省外勤據點蒐報假訊息。調查局指出，總統、立委選舉昨起開始登記，只要參選人「完成登記」，散布假訊息將由原來違反社維法，改依違反選罷法意圖使人不當選罪偵辦，可處5年以下有期徒刑。

但假訊息發送的IP都在境外，要抓源頭並非易事，被抓的大部分都是轉發者，且在昨天選舉登記參選之前，僅能依違反社維法送辦，讓不少基層幹員怨聲載道。

調查局為偵處散布假訊息影響選舉，8月臨時編組「假訊息防制中心」，由資通安全處負責統籌。為讓外勤據點「動起來」，調查局特別把績效管考分數拉高，只要追查假訊息依社維法送辦裁罰確定，個人最高就能拿到情資分數500分。

調查局情資核分共有3種級數，一般的通會報（普通情報）分數為5至15；單報（重要可靠情報）分數落在20至60；專報（專案研究）分數在80至300分。大部分的單報分數，都在20至30區間，60分以上相當罕見。

調查局為打擊假訊息，把管考績效拉高到300至500分，這種「高分懸賞」戰術，吸引不少調查官每日上網爬文，尤其以年輕調查官居多。

調查官以往被交辦寫一篇10頁的專報，頂多只能拿200分，如今在網路發掘一條假訊息，就能賺到1或2個專報分數，對不少人來說「真的很補」；因為事實上，每個月情報能夠寫到500分以上的據點，在全調查局還占不到一半，有調查官因此笑稱，「現在經營轄區不如經營網路。」

調查局過去情資非常重質，特別是六都情報，但現在卻是重量，如今外勤據點被假訊息壓垮，很多人不願經營轄區，改成網路蒐情，造成轄區弱化空洞，案源大幅減少，問題很嚴重。

據指出，不少調查官為爭取績效，近來拚命滑手機，上網監看臉書、特定LINE群組或其他社群網站，甚至用化名加入特定社群網站，還有人在臉書按讚欄中，看到其他友軍單位的朋友，顯見全台已有多個情報單位加入假訊息蒐報。

令調查官失望的是，11月18日選舉開始登記前，假訊息只能依社維法函送警方，但多數案件法官都不支持，拚命滑手機等於做白工，且用調查局來抓社違法，講白了就是「拿大砲打小鳥」，分數又只能看未必能吃，讓人相當洩氣。

調查官指出，假訊息若跟LINE調取帳號申登人，基本上都會遭拒，若向臉書調閱，臉書會以保障言論自由，並以發文者在境外為由，拒絕提供資料，造成執行上很大困擾。

還有調查官抱怨，過去外勤據點有緝毒、肅貪、經濟犯罪等8大工作，現在加上網路犯罪與假訊息調查，變成9大職掌業務，工作量恐吃不消。還有特定團體知悉社維法並非調查局業務，約定若收到調查局約談，根本不用理會。

調查局高雄市調查處前副處長顏正義因轉傳行政院長蘇貞昌摔筆影片，被控違反社會秩序維...
調查局高雄市調查處前副處長顏正義因轉傳行政院長蘇貞昌摔筆影片，被控違反社會秩序維護法，岡山簡易庭裁定不罰。 圖／聯合報系資料照片
分享

情資

相關新聞

強鹼潑瞎主管 判8年賠上千萬元

2019-11-19 00:46

太陽花國賠上訴？北市議會吵翻天 市警局未定案

2019-11-19 00:41

離職繳回筆電 公司告他擅開信箱找證據

2019-11-19 00:41

調查局線民淪運毒專家 女友幫翻譯也入獄返台獲判無罪

2019-11-19 08:24

看準豬肉商現金多 男子找人合夥強盜前老闆

2019-11-18 19:59

菜販208萬血汗錢 雇用移工竟連保險箱偷走

2019-11-18 18:34

女子離家、婆婆死亡仍不返家奔喪 丈夫訴請離婚法院判准

2019-11-18 17:45

職業賭場藏身隱密民宅 警破門攻堅賭客逃無路

2019-11-18 16:35

騎機車右轉違規、後座18歲女乘客死亡 男子判賠1205萬

2019-11-18 16:34

昌泰科醫總經理私登離職員工信箱 遭起訴妨害電腦使用

2019-11-18 15:52

陳慶男坐輪椅求情都無用 海科館詐貸案延押2月

2019-11-18 15:18

向民航局討溢付12億租金 二審判華航敗訴

2019-11-18 14:26

大學生代領毒包裹重判15年2月 毒梟判16年6月

2019-11-18 14:19

兒子為照顧母親問題酒後打死父親 二審改判6年10月

2019-11-18 12:55

轉貼文章指陳菊貪汙挨告 女韓粉道歉求饒沒用被判拘役

2019-11-18 12:46

當看護手腳不乾淨 移工穿香奈兒大衣落跑全程被拍！

2019-11-18 11:59

私闖前女友住處偷錄交歡聲 男挨告獲緩起訴

2019-11-18 11:24

大學生代領毒包裹重判15年2月 利誘他的上手判16年6月

2019-11-18 11:03

吵架被公司開除 他拿4公升強鹼潑瞎主管雙眼判關8年

2019-11-18 11:02

女警處理交通事故洩漏個資 竹檢緩起訴處分

2019-11-18 10:35

以淚洗面、丟工作...正宮放過外遇慣犯 小三判賠10萬元

2019-11-14 12:15

中華民國退警總會12日陳抗 台北地院今夜「大設防」

2019-11-11 21:08

影／「瞎趴」改裝機車退散！警嚴格取締護新社花海寧靜

2019-11-11 15:45

男大生偷拍裙底雖獲不起訴 手機4GB私密照全沒收

2019-11-01 12:35
看更多

熱門文章

她要對號座乘客讓座給孕婦 網一面倒：不要道德綁架

2019-11-18 15:36

他外派日本定居1個月幻想破滅 生活壓抑到想回台

2019-11-18 20:14

計程車疑煞車失靈衝國小接送區 游泳教練遭撞命危送醫

2019-11-18 18:47

影／撞擊瞬間曝光！消防車疾駛後視鏡傷人 男命危

2019-11-18 19:53

三重凌晨凶殺 16歲少年派出所附近胸口中刀殞命

2019-11-18 10:10

影／見車位180度大迴轉 駕駛技術不好撞人車尷尬落跑

2019-11-18 13:37

國軍車隊險擋總統車隊去路 警急喊無線電引誤會

2019-11-18 20:48

馬國租豪宅行詐3個月撈2600萬 主嫌竟嘆「景氣真差」

2019-11-18 11:26

「台版寄生上流」真實上演 她驚見清掃阿姨帶一家4口入住

2019-11-18 21:56

警方認證！提防檢舉魔人 趕快先來這裡登錄

2019-11-18 16:00

草屯消防車疑因視線死角撞到人 男子命危

2019-11-18 17:37

轉貼文章指陳菊貪汙挨告 女韓粉道歉求饒沒用被判拘役

2019-11-18 12:46

台中大里民宅攤商起火 兩機車剩骨架

2019-11-18 18:17

騎機車右轉違規、後座18歲女乘客死亡 男子判賠1205萬

2019-11-18 16:34

少女墜落遮雨棚 鄰居聽到巨響及呼救聲急報案

2019-11-18 13:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top