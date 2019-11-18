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看準豬肉商現金多 男子找人合夥強盜前老闆

2019-11-18 19:59聯合報 記者廖炳棋／即時報導

台北市一名70歲的任姓女豬肉中盤商，這個月13日凌晨返家時，突然遭人強盜打劫，並被搶走5萬元現金、手機、信用卡等財物。

警方指出，戴姓男子（26歲）過去曾在女中盤商手下工作，因此知道任女月收入豐厚，每天都會在身上攜帶5到8萬元現金。

戴嫌知道女老闆有時凌晨會獨自返回虎林街住家，因此13日事先與江姓同夥在女老闆住家附近埋伏，等對方現身後，再衝上前強搶包包並打傷對方，隨後再由劉姓女子（30歲）開車接應離去。

案發後女老闆趕緊向警方報案，警方調閱監視器畫面，在數小時內逮到人，並依強盜罪嫌移送戴嫌等人法辦。

戴姓男子與同夥準備搶劫自己的前老闆。記者廖炳棋／攝影
戴姓男子與同夥準備搶劫自己的前老闆。記者廖炳棋／攝影
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戴姓男子與同夥準備搶劫自己的前老闆。記者廖炳棋／攝影
戴姓男子與同夥準備搶劫自己的前老闆。記者廖炳棋／攝影
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