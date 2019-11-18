女子離家 婆婆死亡仍不返家奔喪 丈夫訴請離婚法院判准

2019-11-18 17:45 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ／基隆即時報導



基隆市吳姓男子的妻子離家6年多，未曾與他聯絡。他的母親今年過世，子女有通知妻子回家，但她仍不願返家奔喪，吳認為難以再維持婚姻，訴請離婚。法院審結，認定兩人確有難以維持婚姻重大事由存在，且非由吳男一方負責，判准離婚。全案可上訴。

判決指出，吳男和妻子在26年前結婚，吳男提告主張，妻子曾對公婆有言語及肢體暴力行為，並經常向鄰居借錢不還。兩人在2013年3月1日發生爭執後，妻子就離家出走，6年多來從未返家，也未與原告聯絡，不知她的行蹤。

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吳稱，他的母親今年過世時，兩人的子女有聯絡上妻子，通知她回家參加喪禮，但妻子仍不願返家，並稱欲離婚。兩人婚姻確有難以維持重大事由，請求判決離婚。

法院審理時通知吳妻出庭，但她未於言詞辯論期日到場，也未提出書狀表達聲明或陳述意見。

吳男的妹妹證稱，哥哥和嫂嫂現未同住，母親今年6月間往生，沒看到嫂嫂未返家奔喪。黃姓鄰居也證述，與兩造認識10多年，吳妻因在外有欠債離家後，就未在吳家看到她。法官根據證人說法，認為吳男主張為真實。