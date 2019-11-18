男持刀刺死少年後自首 訊後依殺人罪送辦

2019-11-18 17:38 中央社 新北18日電



三重今天清晨發生街頭命案，黃姓男子在街上發現17歲吳姓少年疑擅自騎走弟弟的機車，與蔡姓男子一同上前質問引爆衝突，黃男涉持折疊刀刺死少年後自首，兩人依殺人罪嫌送辦。

今天清晨4時許，有民眾在三重集賢路與吉祥街口發現男子倒臥血泊中後報案，警方到場發現男子左胸有刀傷，已無生命跡象，仍緊急送往台北市新光醫院搶救，急救至5時8分宣告不治。

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警方調閱監視畫面展開偵辦，但在6時30分時，有20歲黃姓及42歲蔡姓男子到三重分局重陽派出所自首。

警方初步偵訊，黃男因弟弟的機車遭人騎走不知去向，就和蔡男開車上街尋找，兩人清晨3時40分在三重集賢路環保公園附近，發現吳姓少年騎乘弟弟的機車，於是就上前質問，進而引發口角衝突。

蔡男憤而持球棒揮打吳姓少年，黃男也拿出隨身攜帶摺疊刀刺向死者胸部，黃、蔡2人犯案後駕車逃逸，並將刀丟棄於富貴街水溝內。

警方依2嫌供詞在水溝中起出作案用折疊刀，還在蔡男的車內查扣球棒，訊後依殺人罪嫌將兩人移送法辦。