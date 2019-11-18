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數百人被困理大校園 示威者高呼口號「救學生」

職業賭場藏身隱密民宅 警破門攻堅賭客逃無路

2019-11-18 16:35聯合報 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市53歲王姓職業賭場負責人在八德區永福路租下一處隱密住宅，做為掩護開設職業賭場，由於賭客進出複雜，警方據報成立專案小組埋伏監控，昨天持桃園地院核發搜索票，前往該民宅化身的職業賭場破門衝入，查獲該「天九牌」賭業賭場，逮捕王姓負責人及潘姓荷官、陳姓把風男子3人，帶回男女賭客11人，查扣賭資、抽頭金違20多萬元，一舉偵破職業賭場法辦，市警局長陳國進獲悉，今天前往頒發獎勵金鼓勵有功人員，宣誓打擊不法、淨化治安決心。

八德警方表示，警方接獲情資，指一家職業賭場藏身八德區永褔路一處民宅，出入份子複雜，疑似職業賭博，引起居民憂心。警方專案小組查出，王姓職業賭場負責人為逃避警方追緝，在民宅屋內外裝設監視器鏡頭，由陳姓男子（55歲）把風過濾上門賭客，賭客透過熟客介紹，才能進場一擲千金，搜查不易。

警方透過連月來派員跟監、埋伏時機成熟前往收網，持搜索票前往該職業賭場破門查緝，11名正在賭博的男女賭客張逃避不及，警方當場查扣天九牌賭具、抽頭金及賭資26、7萬元及監視器主機、點鈔機等證物，王姓負責人、荷官3嫌犯坦承經營賭場供人賭博，警方訊後將王嫌、荷官及把風3人依賭博罪移送法辦，現場男女賭客11人依社維法罪嫌裁罰。

桃園市八德警方偵破八德一家民宅掩護開設的職業賭場，逮捕王姓負責人（中）及查獲天九...
桃園市八德警方偵破八德一家民宅掩護開設的職業賭場，逮捕王姓負責人（中）及查獲天九牌賭具、賭資及賭客移送法辦。記者曾增勳／翻攝
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桃園市八德警方偵破八德一家民宅掩護開設的職業賭場，市警局長陳國進（左三）立即向破...
桃園市八德警方偵破八德一家民宅掩護開設的職業賭場，市警局長陳國進（左三）立即向破案有功人員頒獎金鼓勵。記者曾增勳／翻攝
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桃園市八德警方偵破八德一家民宅掩護開設的職業賭場，逮捕王姓負責人（中）及查獲天九...
桃園市八德警方偵破八德一家民宅掩護開設的職業賭場，逮捕王姓負責人（中）及查獲天九牌賭具、賭資及賭客移送法辦。記者曾增勳／翻攝
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賭場賭博情資

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