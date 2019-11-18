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數百人被困理大校園 示威者高呼口號「救學生」

騎機車右轉違規、後座18歲女乘客死亡 男子判賠1205萬

2019-11-18 16:34聯合報 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市陳姓男子騎機車搭載楊姓女子發生車禍，被法院依過失致死罪判刑6月確定。楊女是獨生女，父母已離婚，兩人都向陳求償扶養費， 法院判陳要各賠扶養費277萬、504萬多元，加上精神慰撫金各200萬元等費用，陳因這場車禍共要賠償楊女父母1205萬9295元。全案可上訴。

楊女父母提告指出，陳男去年5月17日下午騎機車搭載18歲楊女，沿基隆市南榮路內線車道行駛，在右轉南新街時未打方向燈，且未禮讓右側直行機車，造成陳車右側排氣管與直行機車左前車頭發生碰撞，造成楊女右側硬腦膜下出血、蜘蛛膜下腔出血、顱骨骨折及肺部鈍傷等嚴重傷害，送醫不治。

楊女死亡時父母分為47歲、44歲，分住宜蘭縣、台北市。兩人除向陳求償喪葬費、醫藥費23萬多元，另主張將來年滿65歲退休後，本應由女兒依法扶養，如今頓失依怙，要求依國人平均餘命及行政院主計總處統計公布兩地平均消費金額，各請求陳給付扶養費495萬4037 元、589萬7030元及精神慰撫金各500萬元，合計2118萬2712元。

陳男答辯，同意如數給付喪葬費、醫藥費，至於扶養費，他雖有賠償意願，但對方請求金額遠超過他的經濟能力，精神慰撫金也太高了。

法院審結，認定陳男過失與楊女死亡有因果關係，應負賠償責任。依官方數據計算，楊父退休後得請求女兒扶養年數為14.93年，每年25萬多元；楊母22.33年，每年34萬多元，依霍夫曼式計算法核算分為277萬9935元、504萬7715元，

精神撫慰金部分，法官認為楊女父母痛失愛女，因白髮人送黑髮人承受難以言喻苦痛，甚至終生難以平復。兩人所受非財產上損害，改以金錢換算衡量，以200萬元為合理。

基隆市陳姓男子騎機車在南榮路、南新街口發生車禍，後載楊姓女乘客傷重死亡，法官判陳...
基隆市陳姓男子騎機車在南榮路、南新街口發生車禍，後載楊姓女乘客傷重死亡，法官判陳要賠償楊女父母共1205萬9295元。記者邱瑞杰／攝影
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基隆車禍

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