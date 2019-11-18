親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

香港理大「突圍」街頭戰：36小時校園的血淚圍城

照片曝光！CNN：香港理大校門疑似出現土製炸彈

性侵案爆發婚事告吹 SBL球星遭控「家暴」未婚妻

2019-11-18 15:57聯合報 記者林孟潔／台北即時報導

SBL台啤隊明星前鋒周伯勳曾唱完歌後和女大生發生性關係，事後被指控乘機性交，檢方認定雙方「你情我願」處分不起訴；而周伯勳先前已和交往多年的女友訂婚，預計去年5月結婚，也因此事簽訂協議書解除婚約，兩人簽訂協議書約定周應給付未婚妻320萬元，但周僅付25萬元就未再付款，未婚妻提民事訴訟要求周履行協議，台北地方法院今天開庭，未婚妻委任律師提到，協議書不僅約定周伯勳要為解除婚約付出賠償責任，也包括性侵案爆發後，家暴傷害未婚妻的賠償金。

周伯勳律師指出，除先前給付的25萬元外，仍應扣除喜餅、聘金和金飾共89萬6000；另法院若認定雙方解除婚約協議書有效，但認為對方要求的違約金額過高，請求法官酌減賠償金額。

未婚妻律師則說，自上月開庭後對方遲遲沒有提出書狀，也沒有和當事人聯繫談和解，當事人認為本件訴訟拖延過久，同意扣除36萬6000元聘金、20萬元喜餅錢，另金飾費用，當初未婚妻有意將受贈的金飾返還給周伯勳，但周伯勳表示贈與部分不須歸還，要未婚妻自行變價處理，這些都是雙方簽協議書之前的事情，而協議書第二項也是記明這點。

未婚妻律師再說，協議書中除了請求解除婚約的損害賠償金額外，也包括周伯勳在性侵案爆發後，和未婚妻發生爭吵，卻因個人情緒不穩，動手「家暴」未婚妻造成手部受傷的侵權損害賠償金額，這兩筆款項均不屬於違約金性質。

周伯勳律師則說，協議書中僅提到解除婚約賠償部分，對於傷害行為的侵權損害賠償部分，對方應該提出確實有家暴行為的依據作為佐證，並建請法官傳未婚妻到庭訊問。未婚妻律師回應，當事人有驗傷單可以佐證，但既然周伯勳已經簽署協議書，已經足以證明有發生家暴傷害行為。

周伯勳被控在錢櫃趁眾人酒酣耳熱後，與1名女大生走出包廂，到12樓陽台發生性關係，卻被指控乘機性交。台北地檢署調查後，去年8月間以缺乏證據證明周違反女方意願，罪嫌不足給予不起訴；女方不服，認為周事後還有傳訊息向他道歉，若沒做錯為何道歉，向高檢署提起再議，全案發回北檢續行偵查，但調查後仍認定2人為合意性交，再次不起訴。

周伯勳（右）。本報資料照片
周伯勳（右）。本報資料照片
分享
周伯勳先前為性侵案出庭。本報資料照片
周伯勳先前為性侵案出庭。本報資料照片
分享

家暴喜餅

相關新聞

轉貼文章指陳菊貪汙挨告 女韓粉道歉求饒沒用被判拘役

2019-11-18 12:46

向民航局討溢付12億租金 二審判華航敗訴

2019-11-18 14:26

吵架被公司開除 他拿4公升強鹼潑瞎主管雙眼判關8年

2019-11-18 11:02

昌泰科醫總經理私登離職員工信箱 遭起訴妨害電腦使用

2019-11-18 15:52

臉書限動主張炸總統府 檢：涉恐嚇公眾罪嫌起訴

2019-11-18 15:35

陳慶男坐輪椅求情都無用 海科館詐貸案延押2月

2019-11-18 15:18

大學生代領毒包裹重判15年2月 毒梟判16年6月

2019-11-18 14:19

兒子為照顧母親問題酒後打死父親 二審改判6年10月

2019-11-18 12:55

當看護手腳不乾淨 移工穿香奈兒大衣落跑全程被拍！

2019-11-18 11:59

私闖前女友住處偷錄交歡聲 男挨告獲緩起訴

2019-11-18 11:24

大學生代領毒包裹重判15年2月 利誘他的上手判16年6月

2019-11-18 11:03

女警處理交通事故洩漏個資 竹檢緩起訴處分

2019-11-18 10:35

魚販的狗闖禍 判賠鄰居牙醫53萬元

2019-11-17 23:50

婦騎錯機車 買完菜險被法辦

2019-11-17 23:35

轟完2槍投案想拚自首 不料被害人這樣做讓他落空

2019-11-17 18:21

別人騎車不注意追撞害他吊照1年 運將打官司獲撤銷

2019-11-17 17:07

郭新政遭拆看板控「在地皇帝」 黃昭順報警提告反擊

2019-11-17 14:27

社區中庭被狗咬 狗主人遭判賠53萬元

2019-11-17 12:55

他不滿護理師打針態度 嗆2句沒動手下場竟判4月

2019-11-17 12:20

隔天就要搭機離台 印尼色郎調戲台女吃牢飯

2019-11-17 11:56

以淚洗面、丟工作...正宮放過外遇慣犯 小三判賠10萬元

2019-11-14 12:15

中華民國退警總會12日陳抗 台北地院今夜「大設防」

2019-11-11 21:08

影／「瞎趴」改裝機車退散！警嚴格取締護新社花海寧靜

2019-11-11 15:45

男大生偷拍裙底雖獲不起訴 手機4GB私密照全沒收

2019-11-01 12:35
看更多

熱門文章

蘇貞昌太忙太勞累 病毒感染致顏面神經失調

2019-11-17 19:26

為什麼柯文哲說小英一定贏？「這是時也運也命也！」

2019-11-18 08:58

Line和日本雅虎同意合併 Line將除牌下市

2019-11-18 08:06

清晨香港理大警民激戰 理大樓梯平台成火海

2019-11-18 00:25

林志玲世紀婚宴菜單曝光！竟有甜蜜藏頭詩

2019-11-17 20:13

承諾留在理大現場 路透社記者：有不祥預感會出現血腥場面

2019-11-18 06:19

港警：任何人留守或協助香港理大示威者 都構成暴動罪

2019-11-17 17:05

車頭景色超美！環狀線頭前庄站到景安站 比北捷省19分

2019-11-17 19:02

中共新造航艦駛入台灣海峽 美日與我國軍監控中

2019-11-17 16:28

志玲嫁妝一牛車！台南人嫁女兒 為何送金棺材？

2019-11-18 08:00

林志玲婚禮造型百變靠髮型 盤髮王妃風vs.長髮性感風

2019-11-17 18:50

林志玲穿仙氣深V粉嫩禮服 AKIRA化身白馬王子出席晚宴

2019-11-17 18:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top