性侵案爆發婚事告吹 SBL球星遭控「家暴」未婚妻

2019-11-18 15:57 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ／台北即時報導



SBL台啤隊明星前鋒周伯勳曾唱完歌後和女大生發生性關係，事後被指控乘機性交，檢方認定雙方「你情我願」處分不起訴；而周伯勳先前已和交往多年的女友訂婚，預計去年5月結婚，也因此事簽訂協議書解除婚約，兩人簽訂協議書約定周應給付未婚妻320萬元，但周僅付25萬元就未再付款，未婚妻提民事訴訟要求周履行協議，台北地方法院今天開庭，未婚妻委任律師提到，協議書不僅約定周伯勳要為解除婚約付出賠償責任，也包括性侵案爆發後，家暴傷害未婚妻的賠償金。

周伯勳律師指出，除先前給付的25萬元外，仍應扣除喜餅、聘金和金飾共89萬6000；另法院若認定雙方解除婚約協議書有效，但認為對方要求的違約金額過高，請求法官酌減賠償金額。

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未婚妻律師則說，自上月開庭後對方遲遲沒有提出書狀，也沒有和當事人聯繫談和解，當事人認為本件訴訟拖延過久，同意扣除36萬6000元聘金、20萬元喜餅錢，另金飾費用，當初未婚妻有意將受贈的金飾返還給周伯勳，但周伯勳表示贈與部分不須歸還，要未婚妻自行變價處理，這些都是雙方簽協議書之前的事情，而協議書第二項也是記明這點。

未婚妻律師再說，協議書中除了請求解除婚約的損害賠償金額外，也包括周伯勳在性侵案爆發後，和未婚妻發生爭吵，卻因個人情緒不穩，動手「家暴」未婚妻造成手部受傷的侵權損害賠償金額，這兩筆款項均不屬於違約金性質。

周伯勳律師則說，協議書中僅提到解除婚約賠償部分，對於傷害行為的侵權損害賠償部分，對方應該提出確實有家暴行為的依據作為佐證，並建請法官傳未婚妻到庭訊問。未婚妻律師回應，當事人有驗傷單可以佐證，但既然周伯勳已經簽署協議書，已經足以證明有發生家暴傷害行為。