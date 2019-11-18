昌泰科醫總經理私登離職員工信箱 遭起訴妨害電腦使用
2019-11-18 15:52
聯合報 記者賴佩璇
／台北即時報導
昌泰科醫趙姓總經理懷疑公司重要營業秘密，恐被旗下負責研發的莊姓前員工外洩，今年4月初竟登入莊男私人Gmail拷貝些許信件用來作為控告對方涉嫌背信的證據，事後甚至變更帳號、密碼。台北地檢署調查後，今依刑法妨害電腦使用等罪將趙男起訴。
根據104人力銀行介紹，2015年昌泰集團總裁劉泰英指示核心研發團隊成立「昌泰科醫股份有限公司」，公司主要以開發預防保健、健康照護產品為主，產學合作將健康監測技術置入智慧型手環、手錶與智慧健康輔具。從研發到製造100% MIT，確保產品品質與創新研發技術。
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該公司著重在醫療預防保健、電子與雲端三項領域的整合，先行產品以智慧健康穿戴裝置導入市場，進而整合後續雲端數據分析，讓技術充分滲透，期許改善大眾生活品質。
據了解，趙姓總經理和負責相關研發的莊姓員工疑似相處不睦，且有職務上糾紛，莊男離職後與公司互有告訴。莊男提告指自己離職後把公司筆電繳回，但忘記登出平常私人用Gmail（信箱）。
今年4月4日晚間，趙男為保全證據私自打開筆電搜尋檔案，發現可以藉此登入莊男的私人信箱，竟直接從信箱複製相關可疑事證，拿到新北地檢署控告莊男涉嫌背信罪，還將Google帳戶的帳號、密碼都變更，讓莊男無法登入。
莊男發現Google回報有不明登入訊息，循線發現IP位址與前公司有關，且另案證據是來自於私人信箱，因此控告趙男涉嫌妨害電腦使用罪。據悉，趙男到案後坦承私自登入帳號，且變更密碼，但辯稱他並非無故登入信箱，而是為了保全公司訴訟相關證據。
檢察官調查後認為，該信箱屬於莊男私人所有，並非公司提供的公務信箱，雖莊男繳回筆電時忘記登出刪除帳號、密碼，並不代表其他人或公司有權限隨便登入閱覽，因此不採信趙男辯詞，依刑法無故取得他人電腦電磁紀錄等罪起訴。
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