臉書限動主張炸總統府 檢：涉恐嚇公眾罪嫌起訴
2019-11-18 15:35
聯合報 記者蕭雅娟
／台北即時報導
以「世界台灣皇帝」身分宣布參選總統的前槍擊要犯藍信祺，多次在臉書上發表涉及恐嚇公眾言論，遭法院認定是「政治表述」獲判無罪。士林地檢署針對藍在9月臉書限時動態，發表「汽車炸毀總統府」等言論，依恐嚇公眾罪嫌起訴。
藍今年1月在臉書指出，要公開處決民進黨、國民黨人士，「活生生將恥骨一截截挖出，誅連九族」，今年3月再度用臉書帳號，指名道姓要極刑處此總統蔡英文，2次恐嚇公眾罪嫌，均經法院認定是「政治表述」判處無罪。
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法官認為，縱使文字可能過於聳動、偏激，或與現實體制、社會狀況有所偏離，但意屬個人政治意見表述，言論目的是表達個人政見，難認有恐嚇公眾的主觀犯意，判處無罪。
不料，獲判無罪未滿1個月，藍就在立法院的總統連署攤位掛上白布條，以紅字寫上「殺蔡英文」，民眾目擊後害怕報案，目無法紀的藍還聲稱「法官判無罪」。
警方認為「殺」1個字，與整篇文章的政治表述不同，足以讓民眾害怕，依照恐嚇公眾罪移送北檢偵辦，複訊後以5萬元交保並責付家屬。
士林地檢署偵辦今年9月藍在臉書限時動態上公開貼文，「自83年聲明主張發動台灣殺戮內戰：汽車炸毀總統府、攻擊核能電廠、油庫、中斷交通，全民殺戮內戰」。藍辯稱，只是在回應網友自己曾主張過的言論，現在沒有主張了。
檢方認定，藍曾登報主張此言論，但又在臉書重新張貼，認定有再次恐嚇公眾犯嫌，此惡害通知並非政治訴求，已讓看見公開貼文的民眾心生畏懼，致生危害公眾安全，全案依照恐嚇公眾起訴。
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