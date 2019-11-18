陳慶男坐輪椅求情都無用 海科館詐貸案延押2月

2019-11-18 15:18 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ／高雄即時報導



身陷詐貸風暴的慶富集團董事長陳慶男，因遭控基隆海科館詐貸3億3800萬案起訴羈押中，全案高雄地院上周開庭後進行延押訊問，他再度以身體健康為由請求具保，但合議庭考量他另涉獵雷艦詐貸63億案一審重判25年徒刑，加上棄保潛逃的次子陳偉志行蹤不明，時機敏感仍不敢輕易放人，裁定本月20日起延押2個月。

陳慶男（78歲）僅於去年10月底短暫獲自由5天，連續羈押至今已超過1年。

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陳慶男上周開庭說，「已經羈押很久，身體受不了」，陳的律師也稱陳慶男需要坐輪椅，行動不方便，身上病症也多，已沒有羈押必要，希望具保停押。

合議庭認為，陳慶男律師今年7月雖替他提出診斷證明，不過高雄看守所函覆指出陳生命徵象穩定，是因陳舊性中風導致活動不便，建議定期門診追蹤、持續藥物治療，沒有更新的資料顯示陳的身體狀況有惡化，無從認定有非得要保外治療，才能痊癒的疾病。

合議庭也認為，陳慶男先前曾說可拿200萬至300萬元保證金，但此案詐貸金額3億3800萬，且次子陳偉志500萬交保依然潛逃，加上獵雷艦弊案已判刑25年等原因，200萬至300萬恐不足確保他後續會遵守到庭審理，駁回聲請。