兒子為照顧母親問題酒後打死父親 二審改判6年10月

2019-11-18 12:55 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ／台南即時報導



雲林縣58歲黃姓男子，1年多前酒後和84歲父親為了照顧母親問題起衝突，黃子涉嫌持鐵棍毆打父親，造成黃父肋骨骨折，引發氣血胸等傷害送醫不治，一審依殺害直系血親尊親屬罪判處9年10月，台南高分院認定黃子是傷害父親致死，因酒精產生去抑制作用，導致辨識行為衝動控制能力顯著降低，依法減刑，撤銷一審判決，改依傷害直系血親尊親屬致死罪，判處徒刑6年10月，全案可上訴。

判決說，黃母親身體癱瘓由他負責照顧。2018年12月17日下午3點多，黃家中飲用高粱酒後，和父親爭論是否要將田產出售，以便將母親送往養護中心發生爭執，黃父持磚塊毆打兒子頭部後，騎乘機車外出，直至同日下午5點多返家。

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兩人在家再次引爆口角，黃子見黃父拿起鐵棍擬朝他揮打，黃子奪下鐵棍後，朝黃父揮打，導致黃父受有肋骨折，引發氣血胸等傷害，躺臥在神明廳內木椅軟墊上，鄰居下午5點40分到黃家查看發現上情，隨即壓制黃子，報警求救，黃父經送醫急救，晚間6點多不治，黃子酒精濃度高達每公升0.57毫克。

一審依殺害直系血親尊親屬罪判處黃子9年10月，雲林地檢署不服上訴，檢察官主張黃子主動積極攻擊父親致死，有殺人犯意，黃子供稱他無意殺死父親，拉扯鐵棍造成父親受傷身亡。

二審法官經查，黃子沒有造成黃父顱骨骨折或顱內出血，當庭勘驗鐵棍，黃父所受頭部及顏面裂傷，應是搶奪鐵棍間，拉扯鐵棍致尖端劃過，致其頭部及顏面部裂傷，另外，黃父胸口沒有發現明顯條狀或平行軌道傷，難以認定黃子確實持扣案鐵棍去揮打黃父頭部和胸口。

法官認為，黃子供稱案發先遭父親持磚頭打頭致傷，黃父返家，雙方發生爭執，黃子見黃父持鐵棍欲揮打他，有意搶下鐵棍，拉扯過程中，撞擊揮打到黃父造成受傷，並無主動攻擊黃父意思，確非無由。檢察官以黃父最終死亡結果，逕論黃子有殺害父親故意，尚難憑採，改依傷害直系血親尊親屬致死罪量刑。