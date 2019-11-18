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轉貼文章指陳菊貪汙挨告 女韓粉道歉求饒沒用被判拘役

2019-11-18 12:46聯合報 記者林孟潔／台北即時報導

楊姓女韓粉今年7月在高雄煎餅店罵人引發爭議，她又在臉書轉貼文章指總統府秘書長陳菊貪汙，還提供5億元給蔡英文總統競選，被陳菊提自訴提告誹謗；她事後在臉書向陳菊道歉卻未被領情，雙方調解失敗，台北地方法院今依誹謗罪判楊女拘役50日，得易科罰金，可上訴。

楊女今年七月在高雄一家煎餅店，痛罵一名女學生「去死」而躍上各大媒體版面；她隔月在臉書上分享陳菊貪汙的謠言，被一狀告上法院，她事後態度大轉變，9月15日在臉書上向陳菊道歉，表示自己未經查證就隨意轉貼，對陳菊感到萬分抱歉，希望陳菊能「大人有大量請您放過我」，還說「您是總統府秘書長蔡英文總統的左右手，臺灣不能沒有您們的」。

台北地方法院開庭時，楊女希望她在臉書道歉即可，但不被陳菊接受，調解宣告失。法官今天依誹謗罪判楊女拘役50日，得易科罰金，仍可上訴。

陳菊。本報資料照片
陳菊。本報資料照片
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陳菊貪汙蔡英文

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