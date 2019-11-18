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全國首例 台東地檢啟用離島非刑事遠距視訊相驗系統

2019-11-18 12:13聯合報 記者羅紹平／台東即時報導

隨著科技進步，網路遠距視訊普及且畫素日益清晰精細，且礙於台東縣離島蘭嶼往返台東常因天候因素，海上客輪連續多日停航，以及達悟族人親友死亡1天內必須下葬的特殊民情風俗，法務部台東地檢署今天上午啟用非刑事案件離島遠距視訊相驗系統，未來島上非刑事案件須勘驗時，檢察官可藉遠端視訊隔海相驗。

今天上午9點，法務部長蔡清祥、最高檢察署檢察總長江惠民、台灣高等檢察署檢察長王添盛及台東地檢署檢察長張曉雯共同揭牌啟用「科技偵查指揮中心」；並由台東地檢署主任檢察官黃榮德、檢察官許萃華及林家瑜模擬演示如何利用這套遠端視訊系統遠距取證，以及與蘭嶼警方視訊相驗案件。

台東縣離島蘭嶼相驗案件，常受天候因素及航班限制，無法即時完成相驗，有時檢察官搭船前往蘭嶼隔天就因海象不佳「困島」四五天，甚至更久，加上島上鄉民習慣親友白天死亡，黃昏前下葬，夜間死亡，日出前下葬，檢警還得事後出大體相驗，檢警辦案不便，也引發民怨。

台東地檢署檢察長張曉雯就任後得知蘭嶼特殊民情與交通困難處，特別爭取法務部同意成立「科技偵查指揮中心」，未來針對離島明顯無犯罪嫌疑的相驗案件，可由檢察官調度所在地司法警察官會同榮譽法醫師就近相驗，必要時由檢察官以視訊方式督導相驗程序並與家屬進行溝通，方便家屬迅速處理後事，發揮便民功能。

台東地檢署創全國首例設置「科技偵查指揮中心」，針對離島啟用非刑事案件離島遠距視訊...
台東地檢署創全國首例設置「科技偵查指揮中心」，針對離島啟用非刑事案件離島遠距視訊相驗系統，今天上午由法務部長蔡清祥等人揭牌。記者羅紹平／攝影
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台東地檢署創全國首例設置「科技偵查指揮中心」，針對離島啟用非刑事案件離島遠距視訊...
台東地檢署創全國首例設置「科技偵查指揮中心」，針對離島啟用非刑事案件離島遠距視訊相驗系統，今天上午由法務部長蔡清祥等人揭牌。記者羅紹平／攝影
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台東檢察官蘭嶼

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